艾瑞塔最後熱身賽6局飆8K　堅信費城人是季後賽強隊

▲費城人投手艾瑞塔（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

費城人前賽揚強投艾瑞塔（Jake Arrieta）26日春訓熱身賽出戰光芒主投6局送出8K，還三振韓籍強打崔志萬2次，費城人終場以3比2擊敗光芒，艾瑞塔賽後表示，他堅信費城人迎來哈波（Bryce Harepr）後會是季後賽強隊，且陣容上還有很多優秀球員蓄勢待發，他對今年的費城人相當期待且興奮。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

艾瑞塔此役先發登板一局上就送出94英里速球三振韓籍強打崔志萬，崔志萬此役被艾瑞塔三振2次，二局艾瑞塔再三振簽下長約的潛力新秀洛爾（Brandon Lowe），艾瑞塔6局飆出8K，被打6支安打含一轟，丟2分，防禦率繳出5.79，此役投球無關勝負。

艾瑞塔此役無緣勝投，但費城人總教練凱柏勒（Gabe Kapler）仍稱讚他表現，「今天對手一堆揮空，看了心情就很好，艾瑞塔的腿相當有力，手狀況也不錯，我認為今天一切都很完美。」

▲費城人今年迎來哈波（圖／路透）



艾瑞塔賽後表示他對本季費城人闖進季後賽相當有信心，「我當然認為費城人是季後賽強隊，特別是今年找來了哈波，只要他保持健康找回狀態，我們會很需要他繳出漂亮的數據，陣中更有很多球員準備蓄勢待發。」

艾瑞塔去年離開小熊與費城人簽下3年7500萬美元合約，他去年登板172.2局，拿下10勝11敗，送出138次三振繳出3.96防禦率，春訓至今他仍在膝蓋手術恢復階段，目前出賽4場收下一場敗投，艾瑞塔春訓主投14局送出16次三振，防禦率寫下5.79，狀態仍需調整。