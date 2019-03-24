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UBA／多留1年沒白留！　林冠均頂冠軍賽MVP光環挑戰SBL選秀

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▲▼107學年度 UBA 冠軍戰，健行vs義守。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林冠均豪取20分，領健行奪107學年度UBA冠軍。（圖／記者潘泓鈺攝 以下同）

記者潘泓鈺／台北報導

大學生涯最後一年以UBA冠軍賽MVP收尾，原本預計只讀1年就要轉戰職業賽場的健行大二前鋒林冠均表示，這一年沒有白留，不僅幫球隊拿下冠軍，還讓他把狀態調整得更好，下一步就是SBL賽場。

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擁有台灣、澳洲雙重國籍的林冠均，101學年度幫助能仁拿下HBL冠軍後回澳洲將近4年的時間，2017年決定返台繼續他的籃球之路，以22歲的年紀就讀健行科大大一。原本預計只讀一年大學就要投入職業賽場，隨著去年健行冠軍戰失利，他決定再打一年，如今成為107學年度富邦人壽UBA冠軍賽MVP。

「大學的最後一場比賽以這樣的方式結束，這一年沒有白留！」林冠均以全場最高20分的成績，幫助健行冠軍戰88比63擊敗義守後說道，「一部分也是因為去年狀況沒有很好，所以再留一年，今年安排了許多1對1的訓練，整體狀態好很多了。」

▲▼107學年度 UBA 冠軍戰，健行vs義守。（圖／記者潘泓鈺攝）

林冠均2017年回台時，體態相當的糟糕，不僅遭受右膝十字韌帶斷裂傷勢困擾，體重也飆到破百。林冠均表示，經過這兩年的調整，受了至少20公斤，膝蓋的負擔降低很多，對礦巷也都比較好了。

雖然一度考慮中國NBL，也在年初去參加測試，但最後卻因為雙重國籍的身份無法加盟，林冠均透露，這場比賽結束後，將參加SBL選秀，完成自己的職業籃球員夢想。

健行科大教練劉孟竹相當看好子弟兵的未來，「他現在越來越穩，尤其是他的大心臟，而且表現起伏不大，是關鍵時刻能夠挺身而出的人。這兩年下來進步有目共睹，除了身體碰撞變強之外，還長出了外線。不過未來到職業賽場，速度這方面還是得加強，也或許得思考轉型1號位。」

關鍵字： UBA健行科大林冠均SBL
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