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索羅門12碼破門　中華男足半場0比1落後

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▲▼中華男足vs索羅門國際友誼賽 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲索羅門12碼進球。（圖／記者謝孟儒攝）

記者林育正／台北報導

今年中華男足主場首戰，半場下來獲得大多數持球機會，李祥偉和李茂、陳浩瑋在前場非常活躍，可惜沒有好的起腳空間。上半場結束前，後衛王睿放倒試圖從邊路進攻的對手，12碼由托托利(Benjamin Totori)罰進，半場中華隊0比1落後。

一開賽中華男足全面壓上就有攻勢，李茂拼搶奪球做給陳浩瑋，可惜傳中被擋下。連續兩場先發的進攻中場李祥偉也有不少表現機會，但他和李茂接連越位有些可惜。隨後索羅門群島有幾次反擊機會，不論從中路或邊路都沒有組織起有威脅的進攻。隨後朱恩樂在中路射門進球，可惜被判越位。

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李茂在左路表現精彩，不只和李祥偉配合，也展現過人美技。中華男足前鋒線壓前，上半場就出現多次越位。而在右路陳浩瑋的突破機會較少，幾次嘗試被擋下。31分鐘陳浩瑋拿球後果斷分球，給到李茂被斷掉。

35分鐘出現危機，索羅門球員獲得邊路傳中機會，陳威全即時飛剷化解。回過頭來隊長吳俊青帶球發動反擊，但就是欠缺最後拿好球射門的機會。38分鐘角球，李祥偉來個倒掛金鉤可惜沒有射正。回過頭中華隊再次在邊路遭遇危機，但展開反擊後陳浩瑋右路漂亮分球，李茂沒拿穩。

但索羅門從左路反擊，納沃(Joses Nawo)殺到禁區，王睿上前防守的身體接觸被吹犯規，裁判給了12碼罰球。結果由隊長托托利主罰，潘文傑沒猜對邊，索羅門半場1比0領先。

▲▼中華男足vs索羅門國際友誼賽 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲溫智豪操刀角球 。（圖／記者謝孟儒攝）

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