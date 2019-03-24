UBA／周桂羽、容毅燊關鍵攻守　助台師大登季軍

▲周桂羽。（圖／記者潘泓鈺攝）



記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級季軍戰，台灣師大與國立體大纏鬥到第四節，仍難分勝負，最終台師大靠著周桂羽倒數56秒關鍵上籃，並由容毅燊毀掉楊盛硯的最後一擊，以78比75險勝。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

台師大與國體大原本是本屆預估的爭冠熱門人選，尤其台師大本屆從預賽起拉出一波開季19連勝，直到8強對輔仁大學才被終止，但以戰績龍頭挺進4強。

國體大是上屆冠軍，本屆陣容與上屆相去不遠，但本季征戰路途中，折損禁區要角王柏智，也替4強前景增添變數，最終兩支奪冠熱門隊伍，雙雙在4強首戰吞下敗仗。

雙方此戰攻勢你來我往，周桂羽在第四節多次有關鍵表現，倒數5分44秒上籃得手，加上許軒瑜的3分打，台師大1分領先，跟著他又快攻得手，取得73比70領先。

隨後國體大先靠關達祐兩罰，加上李家慷的三分球，把台師大打到73比75落後，但跟著容毅燊3分打，台師大1分超前，又抄掉國體大的傳球，由周桂羽籃下打板，拿到3分領先。

終場前6秒，國體大握有最後進攻機會，楊盛硯在45度角出手，被容毅燊出手干擾，毀掉投籃軌跡，宣告反撲無望，台師大拿下本屆季軍。

▲容毅燊。（圖／記者潘泓鈺攝）