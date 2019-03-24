運動雲

> >

UBA／周桂羽、容毅燊關鍵攻守　助台師大登季軍

ETtoday運動雲

▲▼107學年度UBA，季軍戰，國體vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲周桂羽。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級季軍戰，台灣師大與國立體大纏鬥到第四節，仍難分勝負，最終台師大靠著周桂羽倒數56秒關鍵上籃，並由容毅燊毀掉楊盛硯的最後一擊，以78比75險勝。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

台師大與國體大原本是本屆預估的爭冠熱門人選，尤其台師大本屆從預賽起拉出一波開季19連勝，直到8強對輔仁大學才被終止，但以戰績龍頭挺進4強。

國體大是上屆冠軍，本屆陣容與上屆相去不遠，但本季征戰路途中，折損禁區要角王柏智，也替4強前景增添變數，最終兩支奪冠熱門隊伍，雙雙在4強首戰吞下敗仗。

雙方此戰攻勢你來我往，周桂羽在第四節多次有關鍵表現，倒數5分44秒上籃得手，加上許軒瑜的3分打，台師大1分領先，跟著他又快攻得手，取得73比70領先。

隨後國體大先靠關達祐兩罰，加上李家慷的三分球，把台師大打到73比75落後，但跟著容毅燊3分打，台師大1分超前，又抄掉國體大的傳球，由周桂羽籃下打板，拿到3分領先。

終場前6秒，國體大握有最後進攻機會，楊盛硯在45度角出手，被容毅燊出手干擾，毀掉投籃軌跡，宣告反撲無望，台師大拿下本屆季軍。

▲▼107學年度UBA，季軍戰，國體vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲容毅燊。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： UBA台師大國體大周桂羽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

UBA／國體大衛冕夢碎　與SBL切割後無球隊連霸

UBA／無緣衛冕收拾心情　桑茂森盼子弟兵享受最後一戰

UBA／國體大衛冕夢碎　與SBL切割後無球隊連霸

UBA／健行4強擊潰衛冕軍　國體大連霸夢碎

熱門新聞

影／謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

日職／陽岱鋼打瘋了！首打席再開轟　近3戰已經4轟炸裂

中職／兄弟首戰作客桃園　無安打比賽艾迪頓對決尼克斯

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／3局富邦0比0統一

2兄弟單局3安率先得分　3局象1：0猿

3SBL達欣OB賽　陳子威三分秀準翻

4統一獅OB再聚首　三大傳奇話當年

5謝謝你們把桑茂森帶進小巨蛋

熱門新聞

1謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷

2鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

3YURI轉隊桃猿亮相　笑容甜翻球迷

4謝淑薇擊敗球后大坂直美！進邁阿密網賽女單16強

5陽岱鋼打瘋了！　首打席再開轟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

中職／坪井美紗音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366