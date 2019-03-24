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薩爾敲定續約熱身賽5局飆6K　感謝紅襪給最棒合約

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▲2018美聯冠軍戰G1,紅襪先發薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪王牌左投薩爾（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）於23日與球隊簽下5年1.45億美元延長合約，24日他於春訓熱身賽對戰海盜主投5局就飆出6k，繳出0防禦率。薩爾對紅襪的延長合約相當滿意，認為最好的合約不一定要高薪，自己留在紅襪更是最好決定。

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薩爾24日與紅襪確定延長合約後於熱身賽出戰海盜表現搶眼，他主投5局送出6次三振，只被敲2支安打，送出1次四壞，防禦率寫下0.00，紅襪終場也以12比3擊敗海盜，薩爾也拿下勝投。

薩爾於2016年加入紅襪，效力2個球季共繳出29勝12敗與防禦率2.56成績，去年季後賽也助紅襪拿下世界大賽冠軍，今年球季他合約將到期，但他先前就表示願意留在紅襪，紅襪也在今年開季前向他提前續約。

薩爾與紅襪簽下5年1.45億美元合約中，除未來3年他年均薪將達3000萬美元、後2年為2750萬美元外，還保有2022年季後跳脫合約，2021年時更有依賽揚票選結果的200萬激勵獎金。

薩爾於記者會上表示對紅襪開出的延長合約相當滿意，他表示，「感謝老闆與紅襪球團，我很早前就想留下，如今願望實現，回顧這段過程，我認為是這是最合理的合約。」

▲薩爾春訓對戰海盜主投5局飆出6K

薩爾表示自己在考量家人、贏球氣氛與球隊文化後並不想投入自由球員市場，儘管他可能有金額更高的簽約機會，但他認為，最棒的合約不一定是要金額最高，留在紅襪就是最好決定。

薩爾提到今年春訓與球團討論合約過程中相當愉快透明，讓他本來就不打算投入自由市場的心態更佳穩定，「整個談話過程沒有什麼糾結，相當順利。」薩爾目前在春訓熱身賽出賽4場，拿下2勝，主投9局，被擊出4安，送出13次三振，防禦率達0.53。

關鍵字： MLB紅襪薩爾
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