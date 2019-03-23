王牌薩爾佛心續留紅襪！　簽下5年1.5億延長合約

▲紅襪王牌先發薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）合約將在今年球季結束後到期，球團於新球季展開前與他達成5年1.45億美元延長合約，根據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，這份新合約不包含今年1500萬美元年薪，將從明年開始生效一直到2024年，目前正等待體檢通過。

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紅襪在2016年透過交易換來薩爾，送出被譽為超級新秀的古巴潛力孟卡達（Yoan Moncada）及火球男寇佩區（Michael Kopech）。在紅襪效力2個球季，總計先發出賽59場，繳出29勝12敗、防禦率2.56成績。

除了在例行賽有穩定的發揮外，去年季後賽薩爾更是不可或缺的角色，世界大賽第五戰紅襪取得聽牌，普萊斯（David Price）繳出7局失1分優質先發，最終由薩爾關門守住勝利，助隊奪得相隔5年的冠軍，薩爾也收下生涯首枚冠軍戒。

近年大聯盟市場出現「寒冬」，多數球員在市場價碼都未達預期，球員考慮市場現況，紛紛提前與球團提前續約。薩爾成為繼天使楚特（Mike Trout）、太空人布萊格曼（Alex Bregman）和光芒史奈爾（Blake Snell）後，第4位在本週達成續約的明星球員。

紅襪新賽季最重要的目標就是完成二連霸，其他事情最多只能排在第二順位，總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）也指出，一旦賽季正式展開，將不會與任何球員談定延長合約。此外，傳言貝茲已經拒絕紅襪2億美元續約，準備於2021年投身自由市場。

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