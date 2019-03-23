詹皇生涯第3次無緣季後賽　剩餘賽程仍想多出戰

▲詹皇生涯第3次無緣季後賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人23日在主場以106比111敗給籃網，戰績來到31勝41敗，確定無緣季後賽，這也是湖人連續6季無緣季後賽，同時詹姆斯(LeBron James)連續13連打入季後賽以及聯8年打闖總冠軍戰的紀錄也告終，對此「詹皇」賽後表示仍會盡可能出席剩餘比賽，因為還是很熱愛打籃球。

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面對籃網一戰，雙方打到決勝節仍相當膠著，而詹姆斯仍率隊緊追到3分落後，眼看有機會可以延長戰況，不料「詹皇」卻在關鍵時刻出現失誤，直接葬送比賽，最終湖人只能以輸球收場，也正式被擋在季後賽大門之外。

▲詹姆斯仍希望多打剩餘的比賽。（圖／路透社）



詹姆斯身為聯盟第一人，過去一直統治東區戰場，15年職業生涯，除了生涯前2季之外，已經連續13年打入季後賽，更連續8年率隊闖入總冠軍戰，本季第一次來到西區，卻帶領湖人打出不盡人意的一季，不僅讓紫金軍團連續6季無緣季後賽，自身連續殺入季後賽以及總冠軍紀錄也就此告終，這也是「詹皇」生涯第3次無緣季後賽。

對於無法帶隊進季後賽，詹姆斯賽後也稱自己從沒想過會這樣，「我一直在努力，不管自己有沒有在球隊陣容當中，但仍不斷保持這樣的想法。對於所有人來說，這是艱難的一季，這也不是當初我加盟湖人所想像的樣子。」

接下來湖人還有10場比賽，詹姆斯被問及是否會輪休時，卻希望自己能多打，「我仍然喜歡打籃球，後面有5個月沒比賽打，所以我希望自己能盡可能多打一些比賽。」

▲詹皇想不到湖人會有這樣結果。（圖／CFP）