運動雲

>

快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

▲▼經典賽資格賽練球日，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

▲經典賽資格賽中華隊今晚先發投手沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今晚對戰南非，盼搶勝扳回一城，推出運動家旅美小將沙子宸掛帥先發。南非則由金恩（Damon King）主投。中華隊打線微調，蔣少宏先發蹲捕，林子偉扛二棒。

沙子宸出身於社區少棒，直到高中才接受正規棒球訓練，其投球潛力受到運動家隊青睞，並於2023年簽約。近兩季在 1A 有出賽紀錄，並累積不少先發經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在去年U23世界盃，他首次披上國家隊戰袍，以後援投手身份登板，面對韓國與尼加拉瓜，兩場共投 3.2局，送出4次三振，僅被擊出2支安打，且無責失分，展現穩定壓制力。

28歲投手金恩在2015年U18世界盃曾與中華隊對戰，當時擔任中繼投手投5局，被擊出5支安打，失4分，最終南非隊遭中華隊以15比1提前7局扣倒。在那場比賽中，蔣少宏曾與他對決3次，但未能敲出安打，而高宇杰雖在該場比賽替補上陣，但並未與金恩正面交手。

翻開中華隊與南非隊交手的戰役，分別是1974年世界盃以12比0提前8局取勝，2001年世界盃在台灣舉辦，以8比2獲勝，2007年世界盃也在台灣開打，中華隊則是以16比1提前7局大勝。近一次交手2008年奧運8搶3資格賽，中華隊4比0完封，至今4戰全勝。

中華隊先發打序

左外林佳緯

二壘林子偉

中外陳傑憲

游擊張育成

三壘吳念庭

DH陳文杰

一壘王博玄

捕手蔣少宏

右外宋晟睿
 

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

2中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

3快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

4台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙

5日媒：台灣若再敗給南非恐迎震撼結局

最新新聞

1林佳緯還原「被記好球」真相：不是我

2不適應大聯盟規則　曾豪駒：希望今天會更好

3徐若熙回報狀況OK　曾豪駒透露投手調度「會有一些考量」

4中華隊打線微調！蔣少宏蹲捕

5尼加拉瓜20局失2分　戰玉飛曝軍師

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366