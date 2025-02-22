快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

▲經典賽資格賽中華隊今晚先發投手沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今晚對戰南非，盼搶勝扳回一城，推出運動家旅美小將沙子宸掛帥先發。南非則由金恩（Damon King）主投。中華隊打線微調，蔣少宏先發蹲捕，林子偉扛二棒。

沙子宸出身於社區少棒，直到高中才接受正規棒球訓練，其投球潛力受到運動家隊青睞，並於2023年簽約。近兩季在 1A 有出賽紀錄，並累積不少先發經驗。

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在去年U23世界盃，他首次披上國家隊戰袍，以後援投手身份登板，面對韓國與尼加拉瓜，兩場共投 3.2局，送出4次三振，僅被擊出2支安打，且無責失分，展現穩定壓制力。

28歲投手金恩在2015年U18世界盃曾與中華隊對戰，當時擔任中繼投手投5局，被擊出5支安打，失4分，最終南非隊遭中華隊以15比1提前7局扣倒。在那場比賽中，蔣少宏曾與他對決3次，但未能敲出安打，而高宇杰雖在該場比賽替補上陣，但並未與金恩正面交手。

翻開中華隊與南非隊交手的戰役，分別是1974年世界盃以12比0提前8局取勝，2001年世界盃在台灣舉辦，以8比2獲勝，2007年世界盃也在台灣開打，中華隊則是以16比1提前7局大勝。近一次交手2008年奧運8搶3資格賽，中華隊4比0完封，至今4戰全勝。

中華隊先發打序

左外林佳緯

二壘林子偉

中外陳傑憲

游擊張育成

三壘吳念庭

DH陳文杰

一壘王博玄

捕手蔣少宏

右外宋晟睿

