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繼朴贊浩後柳賢振主投道奇開幕戰　韓籍史上第2人

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▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振擔任道奇開幕戰先發。（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

道奇先發輪值面臨傷病問題，王牌克蕭（Clayton Kershaw）因肩傷關係連8年開幕戰先發紀錄中斷，而老將希爾（Rich Hill）也因為左膝韌帶傷勢暫時休兵，開幕戰先發重任確定交給韓籍投手柳賢振，他也是繼2002年朴贊浩後，首位擔任開幕戰先發的韓籍投手。

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原本道奇開幕戰先發設定交給克蕭，但他因為左肩不適調整進度延後，而寄望扛下重任的布勒（Walker Buehler）手臂也傳出傷情，加上希爾膝蓋問題，總教練羅伯茲（Dave Roberts）已無太多選擇，宣布3月29日開幕對戰響尾蛇交給柳賢振主投

對於扛下開幕戰先發，柳賢振向教練團表達感激之意，「這絕對是很特別的事情，也是我來到美國後，第一次擔任開幕戰先發。」自2010年起道奇開幕戰都是由克蕭主投，但因肩膀傷勢困擾，只能拱手讓出這項榮譽。

柳賢振坦言過去從來沒有以投開幕戰作為目標，他說：「從沒想過能夠在開幕戰先發，這始終不是我的季前準備的重點，我每年的目標是穩定吃局數提升續航力，為新球季做好準備。」

柳賢振史上第2位擔任開幕戰先發的韓籍投手。過去朴贊浩曾於2001年擔任道奇開幕戰先發，隔年轉戰遊騎兵隊也擔綱開幕戰先發，開幕戰成績1勝1敗。

▲2018國聯冠軍戰G5,道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 柳賢振道奇朴贊浩
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