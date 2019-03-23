鈴木一朗返西雅圖　全日空致敬安排「51號」登機門

▲鈴木一朗在東京巨蛋宣布引退。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

水手45歲傳奇球星鈴木一朗21日在東京海外賽宣佈引退，22日晚間搭機返回西雅圖，ANA全日空特別安排51號登機門，向他28年傳奇生涯致敬。

鈴木一朗穿著簡單的白色素T、黑色毛帽現身成田機場，妻子鈴木弓子陪同返回西雅圖。全日空一般飛往西雅圖的班機登機門為58B，為了向鈴木一朗致敬，特別安排更換到與他背號相同的51號登機門。

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#ANA honors #Ichiro with gate number 51 for his flight back to Seattlehttps://t.co/tnMDqj0VX4 — Kyodo News - English (@kyodo_english) 2019年3月23日

「這是我們向鈴木一朗選手偉大的職業生涯致敬的一種方式，」全日空發言人向《共同通訊社》表示，「而我們的這個操作，也不影響機場方的運作。」

鈴木一朗1992年在歐力士藍浪隊開啟傳奇生涯，直到2000年球季結束後簽約西雅圖水手挑戰大聯盟。在鈴木一朗宣佈引退之後，歐力士球團社長也在考慮是否將51號「永久欠番」，且現在歐力士也沒有人使用51號。