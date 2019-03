鈴木一朗返西雅圖　全日空致敬安排「51號」登機門

▲鈴木一朗在東京巨蛋宣布引退。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

水手45歲傳奇球星鈴木一朗21日在東京海外賽宣佈引退,22日晚間搭機返回西雅圖,ANA全日空特別安排51號登機門,向他28年傳奇生涯致敬。

鈴木一朗穿著簡單的白色素T、黑色毛帽現身成田機場,妻子鈴木弓子陪同返回西雅圖。全日空一般飛往西雅圖的班機登機門為58B,為了向鈴木一朗致敬,特別安排更換到與他背號相同的51號登機門。

#ANA honors #Ichiro with gate number 51 for his flight back to Seattlehttps://t.co/tnMDqj0VX4