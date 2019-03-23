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中職開幕戰登場！李茲對決羅里奇　精彩賽事看ETtoday

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▲統一獅羅里奇。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅羅里奇。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職業棒球大聯盟2019年邁向第30年球季，《ETtoday新聞雲》今年全程轉播中華職棒30年全季240場例行賽賽事，開幕戰3月23日登場，由去年總冠軍Lamigo桃猿在桃園主場出戰統一獅，《ETtoday新聞雲》場場直播不漏接，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞雲》。

桃猿由新洋投李茲先發，統一獅推出去年防禦率王羅里奇應戰，此役為中職史上第5次開幕戰洋投先發對決，而兩人合計72歲，堪稱開幕戰史上最老先發投手對戰組合。

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 ★中職賽事直播看這裡！

統一獅洋投羅里奇連2年在中職打拚，去年出賽26場繳出12勝10敗、3.17防禦率，拿下防禦率王；去年對猿隊出賽9場，戰績3勝4敗，包括1場完投完封勝，對戰防禦率3.00，今年獲得開幕戰先發重任。

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,李茲。（圖／記者李毓康攝）

▲李茲。（圖／記者李毓康攝）  
 
桃猿洋投李茲身高189公分，體重95公斤，2003年以自由球員的身分與巴爾的摩金鶯隊簽下合約，2007年升到美國職棒大聯盟，2011年加入韓國職棒LG雙子隊，接下來雙子隊的兩年也都出賽超過30場，2013年單季還投破200局大關，以188次三振拿下當年的聯盟三振王，2013年又回到美國，2016年加入日本職棒東北樂天金鷲隊。

李茲來台投入春訓至今，狀況調整不錯，近一次出賽對戰日職羅德先發5局僅挨2安無失分，送出3次三振，球速最快152公里，全場僅1次四壞球保送。

《ETtoday新聞雲》今年取得中華職棒4支球團Lamigo桃猿隊、統一7-ELEVEn獅隊、富邦悍將隊及中信兄弟隊的網路轉播權，球迷可透過手機下載《ETtoday新聞雲》APP，利用手機免費觀看中華職棒賽事，亦可透過電腦在《ETtoday新聞雲》網站上免費觀賞賽事，只要上《ETtoday新聞雲》即可看到所有賽事，是球迷觀賽的最佳選擇，中職開幕戰就看《ETtoday新聞雲》。

▲ETtoday新聞雲轉播中華職棒全季賽事。（圖／ETtoday新聞雲提供）

▲ETtoday新聞雲轉播中華職棒全季賽事。

關鍵字： 中職中華職棒統一獅Lamigo桃猿
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