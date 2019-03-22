聰明哥「金衝崩」　本季3度暴走罰款累計11萬美元

▲史馬特推倒恩比德。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



記者黃詩崴／綜合報導

塞爾提克「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）昨（21）日交手七六人，在場上用力推倒恩比德（Joel Embiid）立刻被驅逐出場，也讓綠衫軍葬送最多15分的領先，最終敗給七六人。今天聯盟對他的行為開出了5萬美元（約150萬台幣）的罰單，這是本季史馬特第3度因與對手發生衝突而收到罰單，儼然從聰明哥成暴走哥。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡！

塞爾提克、七六人之戰，下半場剛開始綠衫軍手握11分領先，七六人發邊線球，恩比德為隊友擋人製造掩護撂倒史馬特，裁判沒有響哨史瑪特一時奮起就衝去推倒恩比德，此舉也讓史馬特被吹2級惡意犯規直接被趕出場，七六人也靠著波罰球氣勢連追6分，終場完成15分逆轉，本季首度戰勝綠衫軍。

▲▼昨日賽前，史馬特本季已經2度遭驅逐出場。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



史馬特本季第二度被驅逐出場，不過他在熱身賽與騎士「神經刀」史密斯（J.R. Smith）也起過衝突，所以這已經是2018-19賽季的第3次，加上熱身賽的驅逐出場次數，史馬特將是本賽季最會被趕出場的男人。經過累加罰款也來到5萬美元，前兩次分別被罰25000美元、35000美元，3次下來累積了11萬美元（約338萬台幣）的罰款。

史馬特身為球隊的防守大鎖，球風就是激情外加拚勁，不過上個賽季沒有半次被驅逐出場，但不知道是否因去年與塞爾提克簽下4年5200萬美元（約16億台幣）的合約，讓他握有年薪千萬，不擔心罰款問題，也讓他本季頻頻上演暴走戲碼。

▼史馬特打球一向以激情著稱，在獲得千萬年薪後更不在乎這種小額罰款。（圖／達志影像／美聯社）

