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鈴木一朗引退賽「傳奇終章」　水手苦戰12局退運動家

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▲▼2019.03.21 鈴木一朗 引退賽。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手45歲傳奇鈴木一朗臨時在21日東京海外賽第2戰過程，宣佈將於賽後宣佈引退，可惜4個打數都沒擊出安打，8局上半一壘手緩緩舉起右手宣告出局的同時，也宣告時代的終結，鈴木一朗在換局時退場接受列隊致意。第12局水手靠著運動家的雙殺不成跑回超前分，終場5比4拿下二連勝。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。比賽進入第3局，日媒傳出鈴木一朗將在賽後記者會正式宣佈引退的消息，讓球迷更珍惜他接下來的每個打席。

鈴木一朗第1個打席界外飛球出局，4局則是一壘方向滾地球出局。第7局二壘有人之際，鈴木一朗在2好2壞之際放掉一顆外角球遭三振，被主審拉弓後停頓一下暗示對好球帶的不滿，慢慢走回休息室脫下護具，眼眶閃爍顯露無奈。

第8局2人出局水手攻佔二壘輪到鈴木一朗，與查維諾（Lou Trivino）糾纏6顆球，擊出中間方向滾地球，游擊手攔截快傳一壘，壘審慢慢舉起右手判定出局，為鈴木一朗的傳奇美職生涯劃下不完美的句點。

換局後總教練薩維斯讓全部防守球員就位，指示讓鈴木一朗退場，不僅滿場球迷響起歡呼聲，水手全員列隊依依向他致意互相道別，菊池雄星以及從馬林魚時期就結緣的戈登（Dee Gordan）都忍不住淚水。

水手雖然靠著2發全壘打先取得3比0領先，但菊池5局遭遇亂流失分退場無緣勝投。水手7局追加分數，可惜下半局馬上被運動家追成4比4平手，接下來的2局雙方毫無進展進入延長賽。

第11局水手換上第6任投手羅斯卡普（Zac Rosscup），2出局席米恩（Marcus Semien）敲安，接下來2名打者選到保送攻佔滿壘，不過戴維斯（Kris Davis）揮棒落空三振出局。

該局下半水手換上史崔克蘭（Hunter Strickland）關門，接連解決皮德（Chad Pinder）、哈德利（Nick Hundley）之後，桑塔納左外野全壘打牆前，美技接殺普羅法（Jurickson Profar），延續昨日9比7的勝利拿下二連勝。

關鍵字： 菊池雄星鈴木一朗水手運動家
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