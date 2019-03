鈴木一朗引退賽「傳奇終章」　水手苦戰12局退運動家

記者潘泓鈺/綜合報導

水手45歲傳奇鈴木一朗臨時在21日東京海外賽第2戰過程,宣佈將於賽後宣佈引退,可惜4個打數都沒擊出安打,8局上半一壘手緩緩舉起右手宣告出局的同時,也宣告時代的終結,鈴木一朗在換局時退場接受列隊致意。第12局水手靠著運動家的雙殺不成跑回超前分,終場5比4拿下二連勝。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打,第4局獲得保送後被換下場,接受全場球迷歡呼,雖然總教練薩維斯(Scott Servais)賽後不保證是否持續讓一朗先發,但21日晚間17:35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。比賽進入第3局,日媒傳出鈴木一朗將在賽後記者會正式宣佈引退的消息,讓球迷更珍惜他接下來的每個打席。

Bigger than baseball. pic.twitter.com/ULRhxxIIAk 請繼續往下閱讀... 2019年3月21日

鈴木一朗第1個打席界外飛球出局,4局則是一壘方向滾地球出局。第7局二壘有人之際,鈴木一朗在2好2壞之際放掉一顆外角球遭三振,被主審拉弓後停頓一下暗示對好球帶的不滿,慢慢走回休息室脫下護具,眼眶閃爍顯露無奈。

Ichiro going down looking is a brutal ending to a beautiful career pic.twitter.com/Tp7yEZBHHt — Baseball Bros (@BaseballBros) 2019年3月21日

Thank you Ichiro Suzuki pic.twitter.com/CPBLA7QiYA — akko☆ (@chez_akiko) 2019年3月21日

第8局2人出局水手攻佔二壘輪到鈴木一朗,與查維諾(Lou Trivino)糾纏6顆球,擊出中間方向滾地球,游擊手攔截快傳一壘,壘審慢慢舉起右手判定出局,為鈴木一朗的傳奇美職生涯劃下不完美的句點。

換局後總教練薩維斯讓全部防守球員就位,指示讓鈴木一朗退場,不僅滿場球迷響起歡呼聲,水手全員列隊依依向他致意互相道別,菊池雄星以及從馬林魚時期就結緣的戈登(Dee Gordan)都忍不住淚水。

One final goodbye for a legend.



Ichiro tips his cap to the Tokyo crowd as he leaves his last MLB game. pic.twitter.com/2FgBfpmIV2 — ESPN (@espn) 2019年3月21日

Ichiro receives a standing ovation as he leaves the field for the last time before his reported retirement



(via @Mariners)pic.twitter.com/gkg8MSVhI0 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年3月21日

Yusei Kikuchi tears up as Ichiro leaves the game



(via @MLB) pic.twitter.com/Pxd3K4qn0d — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年3月21日

There's nothing like baseball. And no one like Ichiro. pic.twitter.com/MTtGlkgCOi — Seattle Mariners (@Mariners) 2019年3月21日

水手雖然靠著2發全壘打先取得3比0領先,但菊池5局遭遇亂流失分退場無緣勝投。水手7局追加分數,可惜下半局馬上被運動家追成4比4平手,接下來的2局雙方毫無進展進入延長賽。

第11局水手換上第6任投手羅斯卡普(Zac Rosscup),2出局席米恩(Marcus Semien)敲安,接下來2名打者選到保送攻佔滿壘,不過戴維斯(Kris Davis)揮棒落空三振出局。

該局下半水手換上史崔克蘭(Hunter Strickland)關門,接連解決皮德(Chad Pinder)、哈德利(Nick Hundley)之後,桑塔納左外野全壘打牆前,美技接殺普羅法(Jurickson Profar),延續昨日9比7的勝利拿下二連勝。