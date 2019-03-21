快訊／鈴木一朗8局退場結束生涯！　水手列隊致意菊池難忍淚水

▲鈴木一朗8局退場，水手列隊致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

鈴木一朗第3打席遭三振眼眶閃爍回到休息室，第8局二壘有人的大好機會，鈴木一朗纏鬥6顆球後擊出滾地球出局，一壘審慢慢舉起手臂的同時，也宣告時代終結。該局下半一朗同樣的先到右外野就位，總教練指示將他換下場，全員列隊致意，菊池雄星也為前輩流下男兒淚。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。而菊池雄星則是寫下歷史首位，在日本上演大聯盟初登板的日本球員紀錄。

請繼續往下閱讀...

Bigger than baseball. pic.twitter.com/ULRhxxIIAk — Seattle Mariners (@Mariners) 2019年3月21日

首局菊池雄星面對的第一個打席席米恩（Marcus Semien）擊出一壘方向軟弱滾地球，自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞，所幸順利踩壘拿下第一個出局數，接著對查普曼（Matt Chapman）飆出生涯首K，並且迫使下一棒的皮斯考提（Stephen Piscotty）打成外野飛球，由鈴木一朗接殺三上三下。

但菊池在第5局遭遇亂流接連被敲安，2出局一、二壘有人被席米恩擊出安打丟掉1分退場，由接手艾利亞斯（Roenis Elias）。雖然查普曼打成軟弱滾地球，但一壘手布魯斯（Jay Bruce）漏接，再讓水手多掉一分。

菊池雄星大聯盟初登板，總計4.2局投球，使用91球其中58顆好球，被敲4支安打、1次保送飆3K，失掉2分只有1分是自責分，與生涯首勝擦身。

Ichiro going down looking is a brutal ending to a beautiful career pic.twitter.com/Tp7yEZBHHt — Baseball Bros (@BaseballBros) 2019年3月21日

Thank you Ichiro Suzuki pic.twitter.com/CPBLA7QiYA — akko☆ (@chez_akiko) 2019年3月21日

鈴木一朗第1個打席界外飛球出局，4局則是一壘方向滾地球出局，7局第3個打席海利二壘安打後，鈴木一朗2好球2壞球之際放掉一顆外角球遭三振。被主審拉弓後停頓了一下透露了對好球帶的不滿，慢慢地走回休息室脫下護具，眼眶閃爍顯露無奈。

鈴木一朗遭到三振後，水手仍延續攻勢將比分擴大到4比2，但下半局運動家馬上追平比數。8局水手攻勢再起，2出局二壘有人輪到鈴木一朗，與查維諾（Lou Trivino）糾纏6顆球，最後擊出中間方向滾地球，游擊手攔截快傳一壘，壘審慢慢舉起手臂判定出局，宣告時代終結。

換局後總教練薩維斯讓全部防守球員就位後，指示讓鈴木一朗退場，全員列隊依依向他致意，並且接受全場球迷歡呼，菊池雄星也為這位大前輩流下男兒淚。

Ichiro and Dee Gordon. No bow...hug. pic.twitter.com/fbhUByNlsV — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2019年3月21日

Oh my god Kikuchi crying while hugging Ichiro goodbye. Be still my heart. pic.twitter.com/lkQAiUc8E8 — Cespedes Family BBQ (@CespedesBBQ) 2019年3月21日







