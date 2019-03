快訊／鈴木一朗8局退場結束生涯！　水手列隊致意菊池難忍淚水

▲鈴木一朗8局退場,水手列隊致意。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

鈴木一朗第3打席遭三振眼眶閃爍回到休息室,第8局二壘有人的大好機會,鈴木一朗纏鬥6顆球後擊出滾地球出局,一壘審慢慢舉起手臂的同時,也宣告時代終結。該局下半一朗同樣的先到右外野就位,總教練指示將他換下場,全員列隊致意,菊池雄星也為前輩流下男兒淚。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打,第4局獲得保送後被換下場,接受全場球迷歡呼,雖然總教練薩維斯(Scott Servais)賽後不保證是否持續讓一朗先發,但21日晚間17:35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。而菊池雄星則是寫下歷史首位,在日本上演大聯盟初登板的日本球員紀錄。

首局菊池雄星面對的第一個打席席米恩(Marcus Semien)擊出一壘方向軟弱滾地球,自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞,所幸順利踩壘拿下第一個出局數,接著對查普曼(Matt Chapman)飆出生涯首K,並且迫使下一棒的皮斯考提(Stephen Piscotty)打成外野飛球,由鈴木一朗接殺三上三下。

但菊池在第5局遭遇亂流接連被敲安,2出局一、二壘有人被席米恩擊出安打丟掉1分退場,由接手艾利亞斯(Roenis Elias)。雖然查普曼打成軟弱滾地球,但一壘手布魯斯(Jay Bruce)漏接,再讓水手多掉一分。

菊池雄星大聯盟初登板,總計4.2局投球,使用91球其中58顆好球,被敲4支安打、1次保送飆3K,失掉2分只有1分是自責分,與生涯首勝擦身。

Ichiro going down looking is a brutal ending to a beautiful career pic.twitter.com/Tp7yEZBHHt

Thank you Ichiro Suzuki pic.twitter.com/CPBLA7QiYA

鈴木一朗第1個打席界外飛球出局,4局則是一壘方向滾地球出局,7局第3個打席海利二壘安打後,鈴木一朗2好球2壞球之際放掉一顆外角球遭三振。被主審拉弓後停頓了一下透露了對好球帶的不滿,慢慢地走回休息室脫下護具,眼眶閃爍顯露無奈。

鈴木一朗遭到三振後,水手仍延續攻勢將比分擴大到4比2,但下半局運動家馬上追平比數。8局水手攻勢再起,2出局二壘有人輪到鈴木一朗,與查維諾(Lou Trivino)糾纏6顆球,最後擊出中間方向滾地球,游擊手攔截快傳一壘,壘審慢慢舉起手臂判定出局,宣告時代終結。

換局後總教練薩維斯讓全部防守球員就位後,指示讓鈴木一朗退場,全員列隊依依向他致意,並且接受全場球迷歡呼,菊池雄星也為這位大前輩流下男兒淚。

Ichiro and Dee Gordon. No bow...hug. pic.twitter.com/fbhUByNlsV

Oh my god Kikuchi crying while hugging Ichiro goodbye. Be still my heart. pic.twitter.com/lkQAiUc8E8