快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

記者潘泓鈺／綜合報導

水手東京海外賽的第2場比賽，很可能是45歲傳奇鈴木一朗生涯最終戰，同時也是菊池雄星生涯初登板。鈴木一朗前面2個打席都沒敲出安打，7局第3個打席獲得得點圈的機會，可惜放掉外角球遭三振，眼眶閃爍的回到休息室，所幸換局後仍在場上守備，還不是最後一個打席。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。

Bigger than baseball. pic.twitter.com/ULRhxxIIAk 請繼續往下閱讀... 2019年3月21日

此役另一個觀戰重點，今年從西武獅入札加盟水手的27歲強投菊池雄星，將在自己的國家投出生涯大聯盟的第一球，寫下歷史首位大聯盟日本出生球員，在日本進行大聯盟生涯初登板紀錄。

首局菊池雄星面對的第一個打席席米恩（Marcus Semien）擊出一壘方向軟弱滾地球，自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞，所幸順利踩壘拿下第一個出局數，接著對查普曼（Matt Chapman）飆出生涯首K，並且迫使下一棒的皮斯考提（Stephen Piscotty）打成外野飛球，由鈴木一朗接殺，使用16球其中9個好球，三上三下。

First battter for Yusei Kikuchi #Mariners #TrueToTheBlue pic.twitter.com/c75gJ7s9KA — David Mendelsohn (@BigBabyDavid_) 2019年3月21日

Yusei Kikuchi's first career strikeout! pic.twitter.com/5EDoYbjfbs — Pitcher List (@PitcherList) 2019年3月21日

次局海利（Ryon Healy）狙擊運動家先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）兩分砲、3局漢尼格（Mitch Haniger）陽春砲力挺擴大到3比0領先。

菊池第5局接連被敲安一、二壘有人，2出局席米恩擊出帶有1分打點安打後被換下場。接手的艾利亞斯（Roenis Elias）雖然讓查普曼打成滾地球，但一壘手布魯斯（Jay Bruce）接球失誤讓運動家再跑回一名打者。

Ryon Healy DEMOLISHED this pitch for his first HR of the year! pic.twitter.com/ZkxJnXsnWb — Pitcher List (@PitcherList) 2019年3月21日

Mitch Haniger went YARD off Marco Estrada. pic.twitter.com/AbQIdHWGEV — Pitcher List (@PitcherList) 2019年3月21日

比賽進行中日本媒體爆料將在賽後記者會宣佈退休的鈴木一朗，第1個打席界外飛球出局，4局則是一壘方向滾地球出局，7局第3個打席海利二壘安打後，鈴木一朗2好球2壞球之際放掉一顆外角球遭三振，帶著無奈的心情回到休息室。

Ichiro going down looking is a brutal ending to a beautiful career pic.twitter.com/Tp7yEZBHHt — Baseball Bros (@BaseballBros) 2019年3月21日

Thank you Ichiro Suzuki pic.twitter.com/CPBLA7QiYA — akko☆ (@chez_akiko) 2019年3月21日

儘管鈴木一朗遭到三振，水手仍延續攻勢，戈登（Dee Gordon）敲安、漢尼格觸身球攻佔滿壘，布魯斯高飛犧牲送回跑者，擴大到4比2領先。

鈴木一朗春訓25個打席僅敲出2支安打，打擊率是非常糟糕的.080，昨日開幕戰2個打席獲得1次保送4局退場，此役3個打席安打仍沒有開張。在被主審拉弓停頓了一下透露了對好球帶的不滿，慢慢地走回休息室脫下護具，眼眶閃爍顯露無奈，所幸換局之後仍繼續上場守備。