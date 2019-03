快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

記者潘泓鈺/綜合報導

水手東京海外賽的第2場比賽,很可能是45歲傳奇鈴木一朗生涯最終戰,同時也是菊池雄星生涯初登板。鈴木一朗前面2個打席都沒敲出安打,7局第3個打席獲得得點圈的機會,可惜放掉外角球遭三振,眼眶閃爍的回到休息室,所幸換局後仍在場上守備,還不是最後一個打席。

鈴木一朗昨日兩個打席都沒敲出安打,第4局獲得保送後被換下場,接受全場球迷歡呼,雖然總教練薩維斯(Scott Servais)賽後不保證是否持續讓一朗先發,但21日晚間17:35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。

此役另一個觀戰重點,今年從西武獅入札加盟水手的27歲強投菊池雄星,將在自己的國家投出生涯大聯盟的第一球,寫下歷史首位大聯盟日本出生球員,在日本進行大聯盟生涯初登板紀錄。

首局菊池雄星面對的第一個打席席米恩(Marcus Semien)擊出一壘方向軟弱滾地球,自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞,所幸順利踩壘拿下第一個出局數,接著對查普曼(Matt Chapman)飆出生涯首K,並且迫使下一棒的皮斯考提(Stephen Piscotty)打成外野飛球,由鈴木一朗接殺,使用16球其中9個好球,三上三下。

次局海利(Ryon Healy)狙擊運動家先發投手艾斯特拉達(Marco Estrada)兩分砲、3局漢尼格(Mitch Haniger)陽春砲力挺擴大到3比0領先。

菊池第5局接連被敲安一、二壘有人,2出局席米恩擊出帶有1分打點安打後被換下場。接手的艾利亞斯(Roenis Elias)雖然讓查普曼打成滾地球,但一壘手布魯斯(Jay Bruce)接球失誤讓運動家再跑回一名打者。

