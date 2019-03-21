運動雲

> >

菊池3局飆3K、一朗安打掛0　水手2轟力挺3比0運動家

ETtoday運動雲

▲▼菊池雄星，生涯初登板。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星生涯初登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

菊池雄星首局就飆出生涯首K三上三下，寫下漂亮的大聯盟生涯開局，第2、3局海利（Ryon Healy）與漢尼格（Mitch Haniger）相繼開轟，而菊池雖然第3局因為暴投出現危機，所幸成功化解，水手暫時3比0領先。而鈴木一朗次局界外飛球出局，開季安打數依舊掛0。

水手45歲傳奇鈴木一朗兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。此役另一個觀戰重點，今年從西武獅入札加盟水手的27歲強投菊池雄星，將在自己的國家投出生涯大聯盟的第一球。

請繼續往下閱讀...

首局上半1出局，漢尼格（Mitch Haniger）從運動家先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）手中敲出二壘安，可惜下面打者送不回來分數。

該局下半菊池雄星讓席米恩（Marcus Semien）擊出一壘方向軟弱滾地球，自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞，所幸順利踩壘拿下第一個出局數，接著對查普曼（Matt Chapman）飆出生涯首K，並且迫使下一棒的皮斯考提（Stephen Piscotty）打成外野飛球，由鈴木一朗接殺，使用16球其中9個好球，三上三下。

次局水手馬上就有攻勢，2出局貝克漢（Tim Beckham）安打站上一壘，海利（Ryon Healy）補上兩分全壘打先馳得點，但下一棒的鈴木一朗界外飛球被查普曼接殺，開季安打數依舊掛0。

菊池雄星先保送了戴維斯（Khris Davis），再對皮德（Chad Pinder）飆出第2K，雖然下一棒雙殺不成，但接著三振普羅法（Jurickson Profar）結束半局。

第3局漢尼格開轟把領先擴大到3比0，該局下半菊池先被勞瑞諾（Ramon Laureano）敲安，再因為暴投被攻佔得點圈，所幸連續讓3名打者飛球出局，化解危機。

關鍵字： 菊池雄星鈴木一朗水手運動家
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「佳里小7店員」結帳突跑走 下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

熱門新聞

影／再見朗神！日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

林書豪拿6分板凳上聽雷納德指導　衛少轟42+11逼出OT還是輸

影／大王轟炸日本！王柏融對今永昇太　敲熱身賽首轟

一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

湖人不再續勵志老英格雷　10天短約簽火箭棄將馬查多

Kobe挺湖人追AD　認同送走球哥等3潛力小將：再見掰掰

讀者回應

﻿

最新新聞

1鈴木一朗為了921賑災　帶傷上陣

2鈴木一朗棄投從打堅持27年鐘擺式打法

3快訊／鈴木一朗三振含淚回休息室

4向職棒元年致敬　30年開幕戰復古鏡面

5彭政閔引退首波紀念商品球迷版球衣上市

熱門新聞

1日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

2林書豪拿6分　衛少逼出OT還是輸

3影／王柏融對今永昇太　敲熱身賽首轟

4一朗提前退場　黑田博樹：這是尊敬

5湖人不續約老英格雷簽馬查多

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

佛光系統體育超威

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366