菊池3局飆3K、一朗安打掛0　水手2轟力挺3比0運動家

▲菊池雄星生涯初登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

菊池雄星首局就飆出生涯首K三上三下，寫下漂亮的大聯盟生涯開局，第2、3局海利（Ryon Healy）與漢尼格（Mitch Haniger）相繼開轟，而菊池雖然第3局因為暴投出現危機，所幸成功化解，水手暫時3比0領先。而鈴木一朗次局界外飛球出局，開季安打數依舊掛0。

水手45歲傳奇鈴木一朗兩個打席都沒敲出安打，第4局獲得保送後被換下場，接受全場球迷歡呼，雖然總教練薩維斯（Scott Servais）賽後不保證是否持續讓一朗先發，但21日晚間17：35東京巨蛋續戰運動家仍讓他以第9棒先發右外野手身份出賽。此役另一個觀戰重點，今年從西武獅入札加盟水手的27歲強投菊池雄星，將在自己的國家投出生涯大聯盟的第一球。

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首局上半1出局，漢尼格（Mitch Haniger）從運動家先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）手中敲出二壘安，可惜下面打者送不回來分數。

該局下半菊池雄星讓席米恩（Marcus Semien）擊出一壘方向軟弱滾地球，自行處理的同時與一壘手溝通不佳差點相撞，所幸順利踩壘拿下第一個出局數，接著對查普曼（Matt Chapman）飆出生涯首K，並且迫使下一棒的皮斯考提（Stephen Piscotty）打成外野飛球，由鈴木一朗接殺，使用16球其中9個好球，三上三下。

First battter for Yusei Kikuchi #Mariners #TrueToTheBlue pic.twitter.com/c75gJ7s9KA — David Mendelsohn (@BigBabyDavid_) 2019年3月21日

Yusei Kikuchi's first career strikeout! pic.twitter.com/5EDoYbjfbs — Pitcher List (@PitcherList) 2019年3月21日

次局水手馬上就有攻勢，2出局貝克漢（Tim Beckham）安打站上一壘，海利（Ryon Healy）補上兩分全壘打先馳得點，但下一棒的鈴木一朗界外飛球被查普曼接殺，開季安打數依舊掛0。

Ryon Healy DEMOLISHED this pitch for his first HR of the year! pic.twitter.com/ZkxJnXsnWb — Pitcher List (@PitcherList) 2019年3月21日

菊池雄星先保送了戴維斯（Khris Davis），再對皮德（Chad Pinder）飆出第2K，雖然下一棒雙殺不成，但接著三振普羅法（Jurickson Profar）結束半局。

Strikeout #3 for Yusei Kikuchi overpowered Jurickson Profar. pic.twitter.com/L9fjb9Zrut — Pitcher List (@PitcherList) 2019年3月21日

第3局漢尼格開轟把領先擴大到3比0，該局下半菊池先被勞瑞諾（Ramon Laureano）敲安，再因為暴投被攻佔得點圈，所幸連續讓3名打者飛球出局，化解危機。