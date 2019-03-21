運動雲

> >

布萊恩不驚訝字母哥本季大幅成長　一同訓練都在做筆記

ETtoday運動雲

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥進化幫助公鹿取得聯盟第1戰績。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季公鹿取得大幅進步，相當有機會衝出東區去角逐總冠軍，會有這樣的表現，除了團隊發揮出色之外，最重要的就是安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)大幅成長，成為聯盟銳不可擋的新星，許多人都驚訝「字母哥」進步，但湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)卻非常不意外，因為先前他們兩人一同訓練時，「字母哥」就很認真的不斷做筆記。

請繼續往下閱讀...

公鹿上季在季後賽首輪以2比4不敵暴龍，但經過一季的成長，密爾瓦基軍團戰力更加提升，目前取得53勝18敗，全聯盟第一的戰績，就連東區最大敵人暴龍都與他們有著3場的勝差，可見公鹿的實力相當強大。

▲▼公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

會有這樣成功的表現，不僅僅是因為公鹿團隊戰力猛烈，更重要的就是安戴托昆波再度進化，只要他一殺入禁區幾乎沒有對手可以抵擋，至今場均可以繳出27.5分，12.7籃板，6助攻的全面數據，也是本季MVP大熱門。對於他的成長，「老大」近期受訪卻不覺得驚訝，「安戴托昆波夏天和我一起訓練，他都會提早一個半小時到球館。在我們開始訓練之前，聊了20分鐘，突然他拿出筆記本開始做筆記，『這種情況我要用什麼腳步，什麼情況要做協防』他都全部記下來。

「訓練結束後，我們繼續聊了一個小時，並討論了協防以及防守不同對手的各種問題，他就是坐在那邊寫筆記。安戴托昆波就是不斷學習並提升自己，所以我對他本季的成長並不驚訝，他就是有著要進步的精神，並用正確的方式前進。」布萊恩表示。

儘管「字母哥」進步神速，但他的投籃能力仍是一大弱勢，至今三分命中率僅有24.9％，創下職業生涯第2低。在現今小球時代，沒有外線能力往往會造成球隊很大麻煩，但只要安戴托昆波能成功開發，就會再次蛻變成為更無法擋的頂級球星。

▲布萊恩生涯最終戰（圖／CFP）

▲老大對於字母哥成長不驚訝（圖／CFP）

 ★中職賽事直播看這裡！

關鍵字： NBA公鹿安戴托昆波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

「佳里小7店員」結帳突跑走 下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

熱門新聞

影／再見朗神！日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

林書豪拿6分板凳上聽雷納德指導　衛少轟42+11逼出OT還是輸

影／大王轟炸日本！王柏融對今永昇太　敲熱身賽首轟

一朗被提前換掉擁抱告別　黑田博樹：這是對他的尊敬

湖人不再續勵志老英格雷　10天短約簽火箭棄將馬查多

Kobe挺湖人追AD　認同送走球哥等3潛力小將：再見掰掰

讀者回應

﻿

最新新聞

1鈴木一朗為了921賑災　帶傷上陣

2鈴木一朗棄投從打堅持27年鐘擺式打法

3快訊／鈴木一朗三振含淚回休息室

4向職棒元年致敬　30年開幕戰復古鏡面

5彭政閔引退首波紀念商品球迷版球衣上市

熱門新聞

1日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

2林書豪拿6分　衛少逼出OT還是輸

3影／王柏融對今永昇太　敲熱身賽首轟

4一朗提前退場　黑田博樹：這是尊敬

5湖人不續約老英格雷簽馬查多

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

佛光系統體育超威

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366