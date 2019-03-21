布萊恩不驚訝字母哥本季大幅成長　一同訓練都在做筆記

▲字母哥進化幫助公鹿取得聯盟第1戰績。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本季公鹿取得大幅進步，相當有機會衝出東區去角逐總冠軍，會有這樣的表現，除了團隊發揮出色之外，最重要的就是安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)大幅成長，成為聯盟銳不可擋的新星，許多人都驚訝「字母哥」進步，但湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)卻非常不意外，因為先前他們兩人一同訓練時，「字母哥」就很認真的不斷做筆記。

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公鹿上季在季後賽首輪以2比4不敵暴龍，但經過一季的成長，密爾瓦基軍團戰力更加提升，目前取得53勝18敗，全聯盟第一的戰績，就連東區最大敵人暴龍都與他們有著3場的勝差，可見公鹿的實力相當強大。

▲字母哥。（圖／達志影像／美聯社）



會有這樣成功的表現，不僅僅是因為公鹿團隊戰力猛烈，更重要的就是安戴托昆波再度進化，只要他一殺入禁區幾乎沒有對手可以抵擋，至今場均可以繳出27.5分，12.7籃板，6助攻的全面數據，也是本季MVP大熱門。對於他的成長，「老大」近期受訪卻不覺得驚訝，「安戴托昆波夏天和我一起訓練，他都會提早一個半小時到球館。在我們開始訓練之前，聊了20分鐘，突然他拿出筆記本開始做筆記，『這種情況我要用什麼腳步，什麼情況要做協防』他都全部記下來。」

「訓練結束後，我們繼續聊了一個小時，並討論了協防以及防守不同對手的各種問題，他就是坐在那邊寫筆記。安戴托昆波就是不斷學習並提升自己，所以我對他本季的成長並不驚訝，他就是有著要進步的精神，並用正確的方式前進。」布萊恩表示。

儘管「字母哥」進步神速，但他的投籃能力仍是一大弱勢，至今三分命中率僅有24.9％，創下職業生涯第2低。在現今小球時代，沒有外線能力往往會造成球隊很大麻煩，但只要安戴托昆波能成功開發，就會再次蛻變成為更無法擋的頂級球星。

▲老大對於字母哥成長不驚訝（圖／CFP）

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