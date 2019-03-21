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菊池雄星21日初登板　15歲夢想在東京巨蛋成真

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▲▼水手菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在關注鈴木一朗是否引退的同時，水手隊新秀菊池雄星也將在21日晚間17：35東京巨蛋上演大聯盟處女秀。菊池表示，15歲的時候教練就要他瞄準大聯盟，如今美夢成真，且還是在日本東京巨蛋初登板，意義格外重大。

「我很期待大聯盟初登板，尤其是在日本舉行，意義格外重大。」菊池雄星繼續說道，「15歲的時候，我的教練為我設定大聯盟這個目標，當時的我還不敢想像，不過明天我就要完成這個目標，內心情緒相當的振奮。」

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不僅水手對菊池雄星有非常高的期望，傳奇球星隊友鈴木一朗也是，「當一個球員要成名家喻戶曉的球星，需要3個賽季來證明自己，證明能夠成為球隊的王牌。有很多人只當1季的王牌，要連續3季站穩是非常不容易的，但每個人都覺得菊池有那樣的能耐。」

菊池雄星春訓3場出賽都是以先發姿態，總計9局的投球，被敲8支安打失掉4分都是自責分，飆出6次三振，4.00防禦率。而運動家的打線也不好惹，除了要面對2018年全壘打王戴維斯（Khris Davis）外，還有昨日擊出全壘打的，2018年美聯MVP票選7查普曼（Matt Chapman）。

除了菊池雄星的初登板之外，45歲傳奇鈴木一朗是否會在東京賽結束後繼續留在大聯盟備受矚目，尤其昨日的比賽第4局被換下場，接受45000名球迷歡呼，這個重大儀式也被猜測是為他的引退而準備。

▲▼水手菊池雄星（右）、鈴木一郎（左）（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖右）菊池雄星與鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 水手菊池雄星鈴木一朗
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