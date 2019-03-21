哈登砍57分無法贏　大V關鍵0.1秒罰球助灰熊擊落火箭

▲哈登砍下57分仍無力逆轉戰局。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

戰績西區倒數的灰熊21日迎來強權火箭踢館，雙方戰力超級懸殊，但戰況卻很膠著，火箭前三節都被壓著打，雖然第四節大反撲打了37比18猛攻，並將比賽拖入延長賽，無奈在最後0.1秒卡佩拉(Clint Capela)對瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)犯規，讓他站上罰球線2投1中，最終灰熊就以126比125終結火箭3連勝。

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由於本戰是火箭背靠背的比賽，對於球員體力消耗相當大，這也讓灰熊開局就抓住機會猛攻，馬上就取得12比5的領先，儘管哈登(James Harden)再次跳出來追分，但其他隊友仍在迷航，也導致首節火箭就落後13分。進入次節灰熊靠著諾亞(Joakim Noah)在內線攪和，打出6比0攻勢，把領先擴大到19分，好在哈登與卡佩拉進行連線展開反擊，隨後「大鬍子」開始個人秀，連續飆三分球又不斷造犯規，但半場打完火箭仍以53比63落後。

本身內線就較薄弱的火箭，第三節瓦倫休納斯憑藉一己之力就先掀翻休士頓禁區，加上康利(Mike Conley)同樣火力全開，雖然火箭試圖反撲，但都被曼菲斯及時阻止。在落後19分的情況下，火箭進入末節突然全隊大爆發，先是格林連轟3記三分，將分差追至12分，哈登也開始發力，帶隊打出10比2反擊攻勢，成功將比數追至2分落後，關鍵時刻，「大鬍子」又造成哈樂戴(Justin Holiday)犯規，並穩穩罰進3球，硬把比賽拖入OT。

儘管進入延長賽，火箭手依舊發燙，但灰熊同樣靠著康利仍不斷的咬住比分，使戰局進入白熱化，在最後15.8秒，火箭成功終至125平手，無奈在終場前0.1秒，瓦倫休納斯造成卡佩拉犯規，並獲得2罰機會，最終他2罰1中，灰熊也靠著他的罰球，以126比125收下勝利。

全場哈登攻下57分，7籃板，8助攻，這也是他本季第7次攻下至少50分，同時本季面對灰熊，哈登連3場都攻下40分，但無奈本戰最終仍無法贏下比賽，而卡佩拉攻下14分，10籃板；保羅18分，7籃板，7助攻，這是火箭得分上雙唯3人。灰熊方面，康利攻下35分，5籃板，8助攻；「大V」得到33分，15籃板，1助攻。