零大聯盟經驗　希曼尼茲6年4300萬美元大約破紀錄

▲白襪新秀希曼尼茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

白襪頂級新秀外野手希曼尼茲(Eloy Jimenez)，一場大聯盟出賽的經驗都還沒有，就已簽下6年4300萬美元的大合約，刷新歷史紀錄。這份合約還帶有兩次球隊選擇權，最長能到8年7700萬。

希曼尼茲現年22歲來自多明尼加，最初2013年以自由球員身份和小熊簽約，2017年被打包交易到白襪換來先發投手左投昆塔納（Jose Quintana）。儘管被認為已具備站上大聯盟的實力，但今年春訓他打得有些掙扎，白襪也先將他下放到3A。

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在9場春訓熱身賽之中，希曼尼茲26支4敲出一發全壘打，但吞下9次三振，他目前在2019年新秀排行排在第三。開季從小聯盟出發，也意味他將在2025而非2024年成為自由球員。對於自己在春訓的表現，希曼尼茲說：「我接受這樣的結果，我會繼續努力。我想在場上有貢獻，球團也給我絕佳的成長機會，我太想把球打好了，我認為這是我表現不好的原因。」

希曼尼茲上個賽季在2A和3A出賽108場，合計繳出.337/.384/.577的打擊三圍，還有22發全壘打。過去在登上大聯盟就簽下複數年合約的球員，還有去年費城人金格瑞（Scott Kingery）的6年2400萬。另外太空人辛格頓(Jon Singleton)2014年簽下 5 年 1000 萬，但近3年卻沒在大聯盟出賽過。