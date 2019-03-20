鈴木一朗首打席飛球錯失打點　桑塔納轟滿貫砲反超前

▲大聯盟海外開幕戰水手鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手隊出戰運動家隊，水手日籍球員鈴木一朗先發9棒右外野手，在三局上迎來本季首打席，獲得全場鼓掌歡呼，第一球投手丟大暴投，在得點圈有人情況下，鈴木一朗積極出棒，打成內野飛球出局，不過隊友桑塔納幫忙打回來，這發滿貫砲助水手以5比2反超前。

海外開幕戰首戰由水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）對決運動家費爾斯（Mike Fiers），這也是兩人生涯首度擔任開幕戰先發。首局下，岡薩雷茲就遭到砲轟，皮斯卡提（Stephen Piscotty）轟出陽春砲，幫助運動家先馳得點。

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The first home run of the year for Stephen Piscotty. We can all go to sleep now, right? pic.twitter.com/aNWo8UjyKw — Dieter Kurtenbach (@dkurtenbach) March 20, 2019

二局下，平德（Chad Pinder）安打上壘，下一棒歐森（Matt Olsen）打進守備佈陣，但水手希利（Ryon Healy）傳球失誤，雙殺不成送對手站上二、三壘，接著桑米恩（Marcus Semien）安打送回1分，以2比0領先水手。

三局上，貝克漢揮出安打，費爾斯面對鈴木一朗第一球就是大暴投，第二球一朗積極出棒，擊成內野上方飛球出局，接著戈登（Dee Gordon）穿越安打送回二壘隊友先追1分，隨後桑塔納（Domingo Santana）轟出滿貫砲，生涯首發滿貫彈幫助水手以5比2逆轉超前。

Domingo Santana hits a GRAND SLAM! pic.twitter.com/nwirkFqbIn — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

海外開幕戰正式開打前，水手與日職巨人隊進行2場熱身賽，鈴木一朗都被排上先發打線，但累積6打席沒有敲出安打，春訓熱身賽至今已經連24打席無安打，不過在守備端有長傳美技演出。