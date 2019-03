杜敬謙放棄澳洲回流香港　26歲過世達不到「奧運夢」

▲香港游泳名將杜敬謙(Kenneth To)。(圖/@SusanGentileus twitter)

記者潘泓鈺/綜合報導

杜敬謙(Kenneth To)2016年放棄游泳強國澳洲代表權回流香港,不到2年的時間內刷新15項個人項目香港紀錄,並且許下豪語要游進2020東京奧運一圓奧運夢,不過他在19日於美國佛羅里達州訓練後暈倒,急救無效得年26歲,夢碎的不僅是他自己,香港奧運游泳奪牌夢也隨之破滅。

2歲就隨著家人移民澳洲,杜敬謙5歲克服怕水開始接觸游泳,12歲便展現天賦,更在2009年以16歲的年齡在雪梨青奧賽場打破「澳洲飛魚」索普(Ian Thorpe)懸掛10年的200公尺混合式澳洲紀錄。2010年新加坡青奧杜敬謙被拉上澳洲泳隊A隊,並且繳出1金、3銀、2同的耀眼成績。

然而杜敬謙在2016年選擇放棄澳洲代表權轉籍回香港,歷經一年國際泳總冷卻期後才正式代表香港出賽,不到2年的時間內刷新14項單項、1項接力香港紀錄,被封為「香港(轉籍)飛魚」。杜敬謙曾經出賽2017年台北世大運、2018年雅加達亞運等大型賽事,也在2018年FINA世界巡迴世界盃寫下香港隊史首位游進決賽的紀錄,而他最終目標是游進2020東京奧運。

▲杜敬謙出賽2017年台北世大運。(圖/記者張克銘攝)

2020東京奧運出賽權3月開始取標,但杜敬謙卻在此時離開人世。杜敬謙19日上午在美國佛羅里達州訓練後,突然在更衣室暈倒,送醫搶救後仍回天乏術,得年26歲。香港業餘游泳總會隨後也證實這項消息,會長王敏超表示,杜敬謙的噩耗令人痛心,他不僅是港隊奧運希望,且為人溫文有禮,而香港泳總正與杜敬謙的家人聯絡,希望能夠提供援助。

The Dolphins are extremely saddened by the sudden passing of our friend and teammate Kenneth To. We send his family and friends strength at this incredibly difficult time.