杜敬謙放棄澳洲回流香港　26歲過世達不到「奧運夢」

▲香港游泳名將杜敬謙（Kenneth To）。（圖／@SusanGentileus twitter）
記者潘泓鈺／綜合報導
杜敬謙（Kenneth To）2016年放棄游泳強國澳洲代表權回流香港，不到2年的時間內刷新15項個人項目香港紀錄，並且許下豪語要游進2020東京奧運一圓奧運夢，不過他在19日於美國佛羅里達州訓練後暈倒，急救無效得年26歲，夢碎的不僅是他自己，香港奧運游泳奪牌夢也隨之破滅。
2歲就隨著家人移民澳洲，杜敬謙5歲克服怕水開始接觸游泳，12歲便展現天賦，更在2009年以16歲的年齡在雪梨青奧賽場打破「澳洲飛魚」索普（Ian Thorpe）懸掛10年的200公尺混合式澳洲紀錄。2010年新加坡青奧杜敬謙被拉上澳洲泳隊A隊，並且繳出1金、3銀、2同的耀眼成績。
然而杜敬謙在2016年選擇放棄澳洲代表權轉籍回香港，歷經一年國際泳總冷卻期後才正式代表香港出賽，不到2年的時間內刷新14項單項、1項接力香港紀錄，被封為「香港（轉籍）飛魚」。杜敬謙曾經出賽2017年台北世大運、2018年雅加達亞運等大型賽事，也在2018年FINA世界巡迴世界盃寫下香港隊史首位游進決賽的紀錄，而他最終目標是游進2020東京奧運。
▲杜敬謙出賽2017年台北世大運。（圖／記者張克銘攝）
2020東京奧運出賽權3月開始取標，但杜敬謙卻在此時離開人世。杜敬謙19日上午在美國佛羅里達州訓練後，突然在更衣室暈倒，送醫搶救後仍回天乏術，得年26歲。香港業餘游泳總會隨後也證實這項消息，會長王敏超表示，杜敬謙的噩耗令人痛心，他不僅是港隊奧運希望，且為人溫文有禮，而香港泳總正與杜敬謙的家人聯絡，希望能夠提供援助。
The Dolphins are extremely saddened by the sudden passing of our friend and teammate Kenneth To. We send his family and friends strength at this incredibly difficult time.— Australian Swim Team (@DolphinsAUS) 2019年3月19日
杜敬謙在2017年8月接受香港媒體《體路》時解釋回流香港的決定，雖然2歲就移民，但心中難忘香港，且家人到了澳洲仍教他講廣東話、煮香港食物，加上香港女友鼓勵之下，決定轉籍。儘管在澳洲成長並且屢創佳績，但杜敬謙的計畫是永遠留在出生地香港，「如果你去年（2016年）問我我的主場是哪裡，我會答你是澳洲。但我現在香港訓練、居住以及代表香港出賽，我是香港人。」
在澳洲游泳國家隊選拔制度，每年各個人項目只有2個名額，選拔最快的入選A隊出征奧運、世錦賽等頂級賽事，B隊則是向世大運等次級賽事，如果落選便要等到下一年才能參加選拔，或是自行參加世界盃等賽事。
杜敬謙曾在2014年經歷背傷被迫停學1年，也讓他錯過2016年里約奧運的選訓，終於又等到4年一度的夏季奧運，可惜才剛開始取標他就離開人世。
香港自1952年開始參加夏季奧運，至今僅有1996年李麗珊風帆奪金、2004年高禮澤與李靜桌球男雙銀牌以及2012年李慧詩自由車銅牌3面獎牌。杜敬謙是香港游泳奧運奪牌希望，但意外一切都來得太快。