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杜敬謙放棄澳洲回流香港　26歲過世達不到「奧運夢」

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▲▼杜敬謙（Kenneth To）。（圖／@SusanGentileus twitter）

▲香港游泳名將杜敬謙（Kenneth To）。（圖／@SusanGentileus twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

杜敬謙（Kenneth To）2016年放棄游泳強國澳洲代表權回流香港，不到2年的時間內刷新15項個人項目香港紀錄，並且許下豪語要游進2020東京奧運一圓奧運夢，不過他在19日於美國佛羅里達州訓練後暈倒，急救無效得年26歲，夢碎的不僅是他自己，香港奧運游泳奪牌夢也隨之破滅。

2歲就隨著家人移民澳洲，杜敬謙5歲克服怕水開始接觸游泳，12歲便展現天賦，更在2009年以16歲的年齡在雪梨青奧賽場打破「澳洲飛魚」索普（Ian Thorpe）懸掛10年的200公尺混合式澳洲紀錄。2010年新加坡青奧杜敬謙被拉上澳洲泳隊A隊，並且繳出1金、3銀、2同的耀眼成績。

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然而杜敬謙在2016年選擇放棄澳洲代表權轉籍回香港，歷經一年國際泳總冷卻期後才正式代表香港出賽，不到2年的時間內刷新14項單項、1項接力香港紀錄，被封為「香港（轉籍）飛魚」。杜敬謙曾經出賽2017年台北世大運、2018年雅加達亞運等大型賽事，也在2018年FINA世界巡迴世界盃寫下香港隊史首位游進決賽的紀錄，而他最終目標是游進2020東京奧運。

▲▼2017台北世大運，香港，杜敬謙。（圖／記者張克銘攝）

▲杜敬謙出賽2017年台北世大運。（圖／記者張克銘攝）

2020東京奧運出賽權3月開始取標，但杜敬謙卻在此時離開人世。杜敬謙19日上午在美國佛羅里達州訓練後，突然在更衣室暈倒，送醫搶救後仍回天乏術，得年26歲。香港業餘游泳總會隨後也證實這項消息，會長王敏超表示，杜敬謙的噩耗令人痛心，他不僅是港隊奧運希望，且為人溫文有禮，而香港泳總正與杜敬謙的家人聯絡，希望能夠提供援助。

杜敬謙在2017年8月接受香港媒體《體路》時解釋回流香港的決定，雖然2歲就移民，但心中難忘香港，且家人到了澳洲仍教他講廣東話、煮香港食物，加上香港女友鼓勵之下，決定轉籍。儘管在澳洲成長並且屢創佳績，但杜敬謙的計畫是永遠留在出生地香港，「如果你去年（2016年）問我我的主場是哪裡，我會答你是澳洲。但我現在香港訓練、居住以及代表香港出賽，我是香港人。」

在澳洲游泳國家隊選拔制度，每年各個人項目只有2個名額，選拔最快的入選A隊出征奧運、世錦賽等頂級賽事，B隊則是向世大運等次級賽事，如果落選便要等到下一年才能參加選拔，或是自行參加世界盃等賽事。

杜敬謙曾在2014年經歷背傷被迫停學1年，也讓他錯過2016年里約奧運的選訓，終於又等到4年一度的夏季奧運，可惜才剛開始取標他就離開人世。

香港自1952年開始參加夏季奧運，至今僅有1996年李麗珊風帆奪金、2004年高禮澤與李靜桌球男雙銀牌以及2012年李慧詩自由車銅牌3面獎牌。杜敬謙是香港游泳奧運奪牌希望，但意外一切都來得太快。

關鍵字： 杜敬謙香港香港飛魚轉籍飛魚
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