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中華U23男足20日出發柬埔寨　迎戰奧運資格賽首輪

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▲中華U23男足出發柬埔寨迎戰奧運資格賽首輪。（圖／翻攝自CTFA IG）

▲中華U23男足出發柬埔寨迎戰奧運資格賽首輪。（圖／翻攝自CTFA IG）

記者顏如玉／綜合報導

中華U23男足20日早上啟程前往柬埔寨，將在22日迎接亞足聯U23錦標資格賽，同時也是奧運資格賽第一輪，本中華隊和南韓、澳洲及柬埔寨分在同組，場場都是硬戰，而首戰將在台灣時間22日晚間6點面對南韓。

U23男足由王家中帶領，為了備戰本次賽事，先前曾與中華國家隊進行友誼賽，雙方打成0比0平手，後來也曾到越南移地訓練，與越南聯賽的球隊及越南U23奧運隊進行友誼賽，做最後準備。

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本次U23錦標賽資格賽共有44隊參戰，可惜中華隊籤運不佳，和南韓與澳洲兩支亞洲足球強權同組，還有地主柬埔寨，爭取小組第一相當艱辛，而U23錦標賽將有11隊分組第一和4隊戰績最佳的小組第二名，晉級明年的2020亞足聯U23錦標賽。

2020亞足聯U23錦標賽將於1月在泰國進行，共16隊捉對廝殺，除了日本之外成績前三的球隊將可獲得晉級東京奧運的資格。

中華隊賽程（臺灣時間）：

3.22 (五)18:00 vs 南韓
3.24 (日)18:00 vs 澳洲
3.26 (二) 21:00 vs 柬埔寨(H)
地點：金邊奧林匹克運動場

▲中華U23男足總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

▲中華U23男足總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 中華U23男足柬埔寨奧運資格賽
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