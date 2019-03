中華U23男足20日出發柬埔寨　迎戰奧運資格賽首輪

▲中華U23男足出發柬埔寨迎戰奧運資格賽首輪。(圖/翻攝自CTFA IG)



記者顏如玉/綜合報導

中華U23男足20日早上啟程前往柬埔寨,將在22日迎接亞足聯U23錦標資格賽,同時也是奧運資格賽第一輪,本中華隊和南韓、澳洲及柬埔寨分在同組,場場都是硬戰,而首戰將在台灣時間22日晚間6點面對南韓。

U23男足由王家中帶領,為了備戰本次賽事,先前曾與中華國家隊進行友誼賽,雙方打成0比0平手,後來也曾到越南移地訓練,與越南聯賽的球隊及越南U23奧運隊進行友誼賽,做最後準備。

本次U23錦標賽資格賽共有44隊參戰,可惜中華隊籤運不佳,和南韓與澳洲兩支亞洲足球強權同組,還有地主柬埔寨,爭取小組第一相當艱辛,而U23錦標賽將有11隊分組第一和4隊戰績最佳的小組第二名,晉級明年的2020亞足聯U23錦標賽。

2020亞足聯U23錦標賽將於1月在泰國進行,共16隊捉對廝殺,除了日本之外成績前三的球隊將可獲得晉級東京奧運的資格。

中華隊賽程(臺灣時間):

3.22 (五)18:00 vs 南韓

3.24 (日)18:00 vs 澳洲

3.26 (二) 21:00 vs 柬埔寨(H)

地點:金邊奧林匹克運動場

▲中華U23男足總教練王家中。(圖/記者張克銘攝)