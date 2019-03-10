奧運隊10日啟程移地訓練一周　將和越南U23進行友誼賽

▲中華男足與奧運隊（橘衣）友誼賽。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

中華男足奧運隊3月底前往柬埔寨進行U23會外賽，這也攸關2020年東京奧運亞洲區資格，本屆和澳洲、南韓、柬埔寨同組，可說每場都是硬仗，9日也和即將要進行兩場國際賽的國家隊進行友誼賽，比賽結束後，隔天就要前往越南移地訓練。

奧運隊和國家隊9日在大雨中進行友誼賽，雙方最後繳出0比0平手，奧運隊主帥王家中表示，「和國家隊總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)都有溝通，就是要幫國家隊、幫選手成長跟彼此鼓勵，讓比賽進展更好，讓他們能更有企圖心去表現，我們就是很坦誠面對，彼此要透過競爭求進步，讓他看更多奧運隊的選手，對未來國家隊的基礎做更好的準備。」

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▼奧運隊總教練王家中。

而在比賽結束之後，奧運隊10日即將前往越南進行移地訓練，王家中提到，「去一個禮拜，打兩場比賽，一場是和越南聯賽的球隊，一場就是和越南U23奧運隊，他們的個人都比我們好，我們就是要測試在防守上更有紀律，挑戰更大強隊去找出我們的問題，透過訓練去改善。」

「如果找比我們弱或是差不多，或許看不到問題，所以找實力比我們好一兩級，可以去看我們的問題。」王家中說，「越南奧運隊也是我們的目標之一，透過他們去檢驗我們訓練的東西。」對於越南，「在U16就帶過，我就是打控球進攻，希望在很強對手的壓迫下去控球，以防守為主，找到機會再做快速進攻反擊。」

而美國自遞履歷來台的後衛潘明宇(Philip Ponder)在對上國家隊的比賽並沒有上場，王家中說明，「他在美國有點小拉傷，目前加入訓練4至5天，但有時差加上有點拉傷，就沒辦法高強度的訓練，之後看他調整狀況，再看能不能下場。」

▼潘明宇。