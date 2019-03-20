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奧克拉荷馬第一人！　雷霆21日正式退休柯里森球衣

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奧克拉荷馬雷霆隊14季老將柯里森(Nick Collison)（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆21日將正式退休柯里森球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

前雷霆老將柯里森(Nick Collison)上賽季結束後，選擇高掛球鞋結束15年的職業生涯。雷霆將要正式把他的球衣退役，時間就敲定在21日對戰暴龍的比賽，而這也是雷霆從西雅圖搬到奧克拉荷馬後第一件退休的球衣。

柯里森是2003年第一輪第12順位由西雅圖超音速(雷霆前身)所選進，15年職業生涯都在同一支球隊效力，經歷了雷霆的興衰，曾見證了過去的雷霆三少帶隊殺入總冠軍戰的歷史。此外柯里森也是唯二經歷了雷霆完整10年球員，另一人就是現在奧克拉荷馬當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)。

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▲雷霆老將柯里森宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛少與柯里森是唯2完整經歷雷霆10年的球員。（圖／達志影像／美聯社）

儘管生涯15年來都是擔任角色型球員，但柯里森在雷霆佔有相當重要的地位，更是更衣室的領袖，對於衛斯布魯克、杜蘭特(Kevin Durant)來說，他都是永遠的老大哥，這兩名MVP級球員也都對柯里森有著很高的敬意。柯里森職業生涯一共打了910場例行賽，場均得到5.9分，5.2籃板，1助攻，另外還打了91場季後賽，在場軍上場16.8分鐘內，繳出4.3分，3.8籃板的數據。

對於雷霆而言，柯里森就像是隊魂一樣，在他上季宣布退役後，雷霆也很快宣布將會退役他的4號球衣，現在時間正式確定，將於21日來舉行球衣退休儀式，這也是雷霆從西雅圖搬遷後，第一件退休的球衣，在此之前西雅圖時代，則有6件球衣被退休。

▲雷霆老將柯里森宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特把柯里森視為老大哥。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆柯里森
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