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中職／中信兄弟開幕周恰恰、紅龜專區　鉛球王張銘煌開球

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▲中信兄弟台中兄弟主視覺。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟台中兄弟主視覺。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟本季第一個主題日活動「台中兄弟」將於3月26日在台中洲際棒球場展開，開幕週活動為期5天，26日、27日及29日到31日，當週進場的朋友們將可獲得限量發送的「2019兄弟有好康」手冊，內含2019主題日集章活動、象迷專屬的好康優惠等超豐富內容。

開幕週首戰26日邀請到台中市市長盧秀燕擔任開球嘉賓，為中信兄弟投出本季第一顆好球。當日的開幕表演由稱霸全國管樂合奏比賽，創下10連霸驚人紀錄的「潭陽國小管樂團」，為大家帶來熱血激昂的曲目演出。

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29日由孕育出台灣首支韻律體操國家隊的「台中市立東山高中韻律體操隊」亮麗登場，2017年世大運代表台灣參與韻律體操競賽的多位好手便是來自這支隊伍，當時比賽也獲得各項殊榮。

30日及31日特別與觀光工廠合作進駐球場，包含：鞋寶觀光工廠、臺灣印刷探索館、木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館，球迷可以在現場進行體驗活動。

中信兄弟也和「磐石會」結盟，磐石會將於30日親臨球場，將由前任會長錩泰工業公司董事長張經金、新任會長勤美公司董事長林廷芳及新任副會長高僑自動化科技公司董事長李義隆一起為中信兄弟開球。

31日由「台灣鉛球之王－張銘煌」上陣，多次擔任國家代表隊選手，並於2012年夏季奧林匹克運動會進入決賽創下第12名的佳績，身為台灣男子鉛球全國紀錄的保持人，將用他強勁的力量為球隊的打擊火力加持。

開幕週期間也會在球場二樓平台設置「恰恰、紅龜專區」，今年彭政閔與陳江和兩位球員將卸下球員戰袍，有什麼話想對他們說嗎？不管是愛的鼓勵還是私密悄悄話，都歡迎大家勇敢表白。

▲中信兄弟台中兄弟主視覺。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟。（圖／中信兄弟提供）

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