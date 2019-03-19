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大專棒聯／執教文化10年奪4冠　廖敏雄：沒奪冠心裡不舒服

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▲107大專棒聯,文化大學奪冠二連霸。（圖／記者路皓惟攝）

▲大專盃文化大學達成二連霸。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／天母報導

文化大學在大專盃成功衛冕，完成二連霸收穫隊史第11座冠軍，傲視所有大專院校，這也是廖敏雄執掌文化兵符以來的第4座冠軍，他毫不諱言，「我重視成就感，我要的就是冠軍，沒冠軍心裡不舒服。」

廖敏雄在2009年（98學年度）開始擔任文化大學教練，至今剛好10個年頭，期間文化大學在大專盃拿下4個冠軍，而今年成功完成二連霸是否有特別的意義，廖敏雄說：「其實沒有特別的想法，一年有四個比賽，每個都很重要，不會去分什麼比賽冠軍。」

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廖敏雄坦言，「冠軍確實是成就感的最大來源，如果沒有冠軍心裡就會不舒服，也代表球隊正在退步需要檢討，身為教練就是要帶隊去拿冠軍，以文化大學近幾年的成績，每年賽季至少都有一到兩個冠軍，這是我們教練應該要做到的事情。」

在文化大學執教10年，培育無數職棒球員，養出多名重砲手，廖敏雄表示，「現在看電視，看到王柏融就會特別關注，看到蘇智傑也都會特別盯一下。職棒裡很多球員都是文化大學培養，即使帶隊訓練很辛苦，但看到這些子弟兵有好表現，覺得很欣慰，也是一個動力。」

▲廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

▲文化棒球隊總教練廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 大專棒聯文化大學廖敏雄
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