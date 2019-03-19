運動雲

> >

大專棒聯／王建民教二縫線　江國豪選秀再考慮一下

ETtoday運動雲

▲107大專棒聯,台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

▲台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／台北報導

台體投手江國豪19日扛季軍戰先發，主投7局失4分拿下勝投，本屆大專聯賽是他升上大學以來，最穩定的先發輪值表現，運用王建民所教的二縫線直球，投手教練張立帆剛教的卡特球，增加變化球種有效壓制打者，不過他此戰挨1轟是失投的卡特球所致，張立帆也提到變化球控制力要再加強。

江國豪此戰前4局都順利壓制南華打線，直到5局上面對替補上場的全浩偉被敲3分彈，他賽後透露，「梅花旗遇到他時，就知道他是屬於廣角型打者，有特別注意，連3顆投卡特球，第3顆失投，被他掌握到。」

請繼續往下閱讀...

江國豪預賽對輔大曾完投，複賽對台灣大學跟此戰一樣投7局，最快飆148公里，這場比賽用116球，被敲7支安打，投6次三振，失掉4分拿下勝投。江國豪坦言，「以前先發會1局全力，1局放，配速的方式，現在可以持續全力投球，感覺沒有疲勞，速度就能加上去，體能有打好基礎。」

先發投手的變化球球種必須要很多樣化，江國豪在大學時期也增加球種，他說，「大學有學長、教練幫忙，訓練較充足，進步福大很大。還有新練變化球，二縫線是王建民教的，他是我麻吉，卡特球是張（立帆）教練教的，之前用得還不錯，就今天失投。」

張立帆觀察江國豪，「他均速維持不錯，投球總是能給隊友安定感，不過他的轉速不大，沒辦法讓打者一直揮空，只能靠投在比較好的位置讓打者打不好，但只要失投後果就會蠻嚴重的。他的直球一向很準，只是變化球控制力要加強。」

江國豪目前仍在考慮選秀一事，台體總教練林宗毅也規劃讓他專職先發，提升被關注的機會，江國豪則認為要把自己表現出在預期範圍內，才會決定選秀，張立帆則認為，「若要選秀，心態一定要準備好，能不能忍受一整年在一軍，面對眾多球迷等挫折和壓力，尤其是高張力比賽，跟業餘差很多。」

▲107大專棒聯,台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

▲台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 大專棒聯江國豪台灣體大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中天主播「卡脖撞奶2女記者」 發文互嗆...東森要告

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

讀者回應

﻿

最新新聞

1外媒指他沒信心　豪哥爆發20分回應

2桃猿20日對抗賽　開放球迷入場

3赴美微調姿勢　林哲瑄火力爆發

4Nike杜蘭特12代　改善中底布提升性能

5南華大專盃第4名　感恩會知法師

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

3桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

4柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

5林書豪對尼克砍20分創轉隊新高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366