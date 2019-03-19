大專棒聯／王建民教二縫線　江國豪選秀再考慮一下

▲台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／台北報導

台體投手江國豪19日扛季軍戰先發，主投7局失4分拿下勝投，本屆大專聯賽是他升上大學以來，最穩定的先發輪值表現，運用王建民所教的二縫線直球，投手教練張立帆剛教的卡特球，增加變化球種有效壓制打者，不過他此戰挨1轟是失投的卡特球所致，張立帆也提到變化球控制力要再加強。

江國豪此戰前4局都順利壓制南華打線，直到5局上面對替補上場的全浩偉被敲3分彈，他賽後透露，「梅花旗遇到他時，就知道他是屬於廣角型打者，有特別注意，連3顆投卡特球，第3顆失投，被他掌握到。」

請繼續往下閱讀...

江國豪預賽對輔大曾完投，複賽對台灣大學跟此戰一樣投7局，最快飆148公里，這場比賽用116球，被敲7支安打，投6次三振，失掉4分拿下勝投。江國豪坦言，「以前先發會1局全力，1局放，配速的方式，現在可以持續全力投球，感覺沒有疲勞，速度就能加上去，體能有打好基礎。」

先發投手的變化球球種必須要很多樣化，江國豪在大學時期也增加球種，他說，「大學有學長、教練幫忙，訓練較充足，進步福大很大。還有新練變化球，二縫線是王建民教的，他是我麻吉，卡特球是張（立帆）教練教的，之前用得還不錯，就今天失投。」

張立帆觀察江國豪，「他均速維持不錯，投球總是能給隊友安定感，不過他的轉速不大，沒辦法讓打者一直揮空，只能靠投在比較好的位置讓打者打不好，但只要失投後果就會蠻嚴重的。他的直球一向很準，只是變化球控制力要加強。」

江國豪目前仍在考慮選秀一事，台體總教練林宗毅也規劃讓他專職先發，提升被關注的機會，江國豪則認為要把自己表現出在預期範圍內，才會決定選秀，張立帆則認為，「若要選秀，心態一定要準備好，能不能忍受一整年在一軍，面對眾多球迷等挫折和壓力，尤其是高張力比賽，跟業餘差很多。」

▲台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）