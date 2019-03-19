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大專棒聯／砲轟大物江國豪　南華強打捕手全浩偉決定選秀

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▲107大專棒聯,南華大學強打捕手全浩偉。（圖／記者張克銘攝）

▲南華大學強打捕手全浩偉。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／天母報導

對戰大學成棒數一數二的強投江國豪，南華大學捕手全浩偉在今日大專盃季軍戰五局上轟出一發三分砲，迎來今年球季第一支全壘打，讓他更有信心去挑戰職棒，加上味全龍有望復隊，他表示今年決定去參加中職選秀。

此戰五局上南華攻佔一、二壘，全浩偉在一好一壞下，鎖定紅中失投球，扛出左外野大牆形成三分砲，幫助南華追到一分差，儘管帶動球隊攻勢，但最終南華以4比8不敵台體，本屆大專盃奪得第四名。

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「當下其實沒有特別鎖定球種，就是確實打中球心。」談到這支棒打江國豪的全壘打，全浩偉很興奮，擊出球當下他就高舉雙手，「因爲對決越強投手，自己就越亢奮，跟前面幾支比起來，這支全壘打比較有感覺，但很怕手舉起來球沒有過會很好笑。」

青棒時期就讀南投中興高中，主要擔任中心棒次，來到大學後也時常被排在中心打線，屬於強打型捕手，他說：「教練團有教導很多打擊觀念，觀念好的話，打擊自然也跟著變好。」

目前大三的全浩偉表示，今年將會報名中職選秀，如果有選上的話就去打，假如沒有就回來繼續讀大學。此外，因為味全龍有意復隊重返中職，也讓球員有更多機會，全浩偉對此表示：「本來就計劃今年去選看看，剛好味全龍想要加盟，也是去選秀的契機之一。」

▲107大專棒聯,台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

▲台體江國豪被認為是大物級投手。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 大專棒聯南華大學江國豪全浩偉
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