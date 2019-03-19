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馬刺本季開低走高　波總寫連續22年勝率突破5成壯舉

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▲▼波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇領軍馬刺連續22個賽季勝率過5成。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

聖安東尼奧馬刺今（19）日交手金州勇士，主場作戰的馬刺以111比105擊退勇士，馬刺也收下本季第42勝確定勝率至少過半作收，這也是馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）執教連續22個賽季勝率超過5成，原本就是史上第一人的波波維奇，繼續刷新這項傲人成就。

▲馬刺本季挺進總決賽，但這很有可能是GDP連線最後一次聯手爭冠。(圖／達志影像／美聯社)

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▲GDP連線為馬刺效力14年。(圖／達志影像／美聯社)

本季馬刺陣中不但沒有過去叱吒多年的吉諾比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）GDP連線，也送走了2014年FMVP雷納德（Kawhi Leonard）換來迪羅臣（DeMar DeRozan），又加上新生代控衛穆雷（Dejounte Murray）因傷報銷，各種利空出盡。

馬刺季初受到陣容大幅度轉換出現震盪，前25場只拿下11勝14敗，上季同期是17勝8敗相差甚遠，也讓外界認為波波維奇的連續勝率過半以及闖進季後賽紀錄即將中斷，不過馬刺在接下來的47場裡拿到32勝15敗，並且在今天擊退勇士後近期收下一波9連勝。

馬刺在拿到本季第42勝後代表勝率至少過5成，這也是波波維奇執教連續22年勝率過半為史上第1，次高的是「禪師」傑克森（Phil Jackson）分別在公牛、湖人完成連續20年；第3則是「油頭」萊里（Pat Riley）分別在湖人、尼克、熱火的連續19年。波波維奇不但是史上最長，其中僅效力單一球隊讓紀錄更難能可貴。

▲▼波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲史詩級總教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺上一次單季勝率未達5成是在1996-97賽季，那年「戰神」艾佛森（Allen Iverson）剛拿下新人王；老鷹隊本季菜鳥主控楊恩（Trae Young）甚至還沒出生。這22年來來NBA變動相當大，原本是禁區宰制聯盟，演變成三分球才是王道，不過聖安東尼奧這個小市場球隊，依舊在波波維奇的領軍下屹立不搖。

目前馬刺以42勝29敗排在西區第5，儘管領先西區第8的快艇只有1場勝差，但是距離西區第3的火箭也只落後2.5場，除了需要穩住季後賽席次外，還有機會往更佳的排名邁進。上賽季馬刺以47勝35敗西區第7作收，在季後賽首輪交手衛冕軍勇士系列賽1比4敗下陣來。

關鍵字： NBA馬刺波波維奇Gregg Popovich
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