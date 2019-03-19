大專棒聯／南華第4名隊史最佳　合十感恩會知法師

▲大專盃南華大學第4名隊史最佳，全隊合十感恩三好體協執行長會知法師。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／天母報導

南華大學首度闖進大專棒球聯賽四強，雖然在季軍戰敗給台灣體大，但成軍3年就創下隊史最佳成績，賽後球員合十感恩三好體協執行長會知法師，法師也勉勵球員，「雖然很可惜，但也看到希望。」

球員寫下南華隊史紀錄，全隊抱著感恩的心，會知法師勉勵選手，「比賽欠缺臨門一腳，雖然很可惜，但大家堅持不放棄，也看到了希望，未來把這些壓力轉換為動力，將是生命中最重要的過程。」

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會知法師表示，「輸球不是結束，改善缺點繼續努力，這將會是起點，相信明年球隊能抵達勝利的終點。」佛光山教團對於文化教育事業不遺餘力，2009年成立「三好體育協會」，給各項運動選手最好的照顧。

南華總教練蔡仲南賽後表示，「雖然這個結果不滿意，但球員有做到放開下去打，肯定選手們的努力，未來將找更多城市隊交流，提高球隊強度，改善不足之處，未來我們還是很有機會。」

佛光山系統學校在各聯賽成績斐然，除了南華棒球隊大專盃第4名隊史最佳外，南華男足隊也首度踢進四強，全力爭奪季軍，而同時佛光體系的佛光大學女籃同樣晉級四強，高中方面，像是普門女籃和普門青棒在近年聯賽也都有好成績。

▲南華大學棒球隊由蔡仲南率領。（圖／記者張克銘攝）