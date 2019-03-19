運動雲

> >

「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

ETtoday運動雲

記者黃詩崴／綜合報導

多倫多暴龍今（19）日主場迎戰紐約尼克，林書豪狂砍全隊最高20分，帶隊以128比92輕鬆擊退尼克。林書豪在多倫多有著眾多的球迷支持，今天場邊更有大咖歌手鄧紫棋為他加油打氣，鄧紫棋更在社群媒體放上兩人合照，並表示這是兩個人的初次見面，戲稱是「網友見面」。

這是鄧紫棋第3次現場看NBA，她在IG放上與林書豪合照，並寫道，「網友初次見面！然後晚上見證了厲害的網友成為隊裏最高分！厲害到爆」。她還放上了一段林書豪單打切入得手的影片。

體育圈與娛樂圈的高手見面也讓網友反應熱烈，紛紛在下面留言，「優秀的人就是會走在一起」、「我也想見這麼厲害的網友」、「他（林書豪）會不會去你的演唱會」。

請繼續往下閱讀...

 ▲▼鄧紫棋看NBA。（圖／鄧紫棋IG）

▲鄧紫棋與小喬丹合照。（圖／鄧紫棋IG）

鄧紫棋身高160公分與191公分的林書豪合照，看起來高度有著落差，不過鄧紫棋隨後放上一張與尼克中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）的合照，並表示這才叫真正的「落差」。小喬丹有著211公分的身高。

去年鄧紫棋曾到籃網主場觀戰，不過當時林書豪因傷不在陣中，鄧紫棋還是與「豪小子」的大型布幕合照，兩人也就此在社群網站有所互動，月初林書豪放上「皮卡丘」配色戰靴，鄧紫棋也留言大讚，「太可愛了」。

關鍵字： NBA暴龍林書豪鄧紫棋
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

女星水上樂園錄影故意走光！　夾氣球嗲喊完「兩顆乳全掉出來」

熱門新聞

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

洋基小聯盟約簽明星左投岡薩雷茲　頂替史華連諾受傷

誤會大了！庫茲馬「一句話」惹議　球迷：你認同交易詹皇？

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥籃下終結能力與中距離替暴龍加分

2「香港飛魚」練泳猝死得年26

3紅襪將佩卓亞擺進開季傷兵名單

4詹皇稱有很多建議可以給威廉森

5球星小動作讓人永生難忘

熱門新聞

1桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

2柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

3林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

4林書豪對尼克砍20分創轉隊新高

5洋基小聯盟約簽明星左投岡薩雷茲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366