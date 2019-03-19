「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

在 Instagram 查看這則貼文 G.E.M.鄧紫棋（@gem0816）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 18 日 下午 9:12 張貼

記者黃詩崴／綜合報導

多倫多暴龍今（19）日主場迎戰紐約尼克，林書豪狂砍全隊最高20分，帶隊以128比92輕鬆擊退尼克。林書豪在多倫多有著眾多的球迷支持，今天場邊更有大咖歌手鄧紫棋為他加油打氣，鄧紫棋更在社群媒體放上兩人合照，並表示這是兩個人的初次見面，戲稱是「網友見面」。

這是鄧紫棋第3次現場看NBA，她在IG放上與林書豪合照，並寫道，「網友初次見面！然後晚上見證了厲害的網友成為隊裏最高分！厲害到爆」。她還放上了一段林書豪單打切入得手的影片。

體育圈與娛樂圈的高手見面也讓網友反應熱烈，紛紛在下面留言，「優秀的人就是會走在一起」、「我也想見這麼厲害的網友」、「他（林書豪）會不會去你的演唱會」。

請繼續往下閱讀...

▲鄧紫棋與小喬丹合照。（圖／鄧紫棋IG）



鄧紫棋身高160公分與191公分的林書豪合照，看起來高度有著落差，不過鄧紫棋隨後放上一張與尼克中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）的合照，並表示這才叫真正的「落差」。小喬丹有著211公分的身高。

去年鄧紫棋曾到籃網主場觀戰，不過當時林書豪因傷不在陣中，鄧紫棋還是與「豪小子」的大型布幕合照，兩人也就此在社群網站有所互動，月初林書豪放上「皮卡丘」配色戰靴，鄧紫棋也留言大讚，「太可愛了」。