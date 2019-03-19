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田中將大5局7K　滿意春訓新練彈指曲球已準備好開幕戰

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 ▲紐約洋基日籍投手田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基投手田中將大將於29日擔任開幕戰投手對戰金鶯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基日籍投手田中將大於18日出戰勇士登板5局飆出7次三振，洋基以7比4擊敗勇士，田中拿下勝投，田中賽後表示自己狀態不錯，勤練的彈指曲球也漸上軌道，自認已準備好迎接29日洋基對戰金鶯的開幕戰。

田中此役於第一局、第四局、第五局都送各送出2K，只第二局與第四局被敲出一支安打與全壘打，還接連三振唐納森（Josh Donaldson）、阿庫納（ Ronald Acuna Jr.）與費里曼（Freddie Freeman）。此役他主投5局送出7次三振，有2次四壞球，失掉1分，洋基在第4局灌進4分，終場以7比4擊敗勇士，田中也拿下勝投。

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▲田中春訓對戰勇士飆出7K

田中將大賽後表示，「這場比賽我變化球的移動軌跡還不錯，一開始力量沒有出來，速度也比較晚才催出來，後面修正後就沒事了。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他除了被打全壘打之外其他都不錯，卡特球投得很棒，滑球更是出色，快速球也很有效率，他今天表現得很刁鑽，5局用了80球左右，他已經展穩腳步了。」

田中將大表示他反思整個春訓，他認為他已完成許多事，「我認為我已經替開幕戰做好準備了，我在上個賽季的春訓狀態也不錯，果然進入例行賽表現我也很讓我滿意。」也認為他在春訓加練的彈指曲球狀態讓他滿意，雖然他今年才特別加練，但已經可以在例行賽使用。

田中將大於春訓至今出賽4場，拿下2勝，繳出主投15局送出20次三振的表現，防禦率3.00，WHIP值為1.07。

關鍵字： 田中將大MLB洋基
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