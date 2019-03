田中將大5局7K　滿意春訓新練彈指曲球已準備好開幕戰

▲洋基投手田中將大將於29日擔任開幕戰投手對戰金鶯。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

洋基日籍投手田中將大於18日出戰勇士登板5局飆出7次三振,洋基以7比4擊敗勇士,田中拿下勝投,田中賽後表示自己狀態不錯,勤練的彈指曲球也漸上軌道,自認已準備好迎接29日洋基對戰金鶯的開幕戰。

田中此役於第一局、第四局、第五局都送各送出2K,只第二局與第四局被敲出一支安打與全壘打,還接連三振唐納森(Josh Donaldson)、阿庫納( Ronald Acuna Jr.)與費里曼(Freddie Freeman)。此役他主投5局送出7次三振,有2次四壞球,失掉1分,洋基在第4局灌進4分,終場以7比4擊敗勇士,田中也拿下勝投。

