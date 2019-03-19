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姜正浩熱身賽敲5轟勇冠全隊　搶下開季先發三壘手

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▲▼姜正浩。（圖／達志影像／美聯社）

▲姜正浩春訓敲出全隊最多的5轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

韓籍旅美好手姜正浩因酒駕有2年沒在大聯盟出賽，本季是他相隔3年後再度參加春訓，雖然熱身賽打擊率不佳僅出現5支安打但全是全壘打，這也讓他成功擊敗莫蘭（Colin Moran）爭取到海盜開幕戰先發三壘手的位置。

海盜總管杭廷頓（Neal Huntington）今（19）日宣布開幕戰先發三、遊人選，分別由姜正浩擊敗莫蘭擔任三壘手；游擊手則是岡薩雷茲（Erik Gonzalez）比下紐曼（Kevin Newman）。杭廷頓坦言，「這不是個簡單的決定，因為這4位球員都表現得很好，也各自有充分的理由能夠擔任開幕戰先發。」

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▲▼姜正浩。（圖／達志影像／美聯社）

▲姜正浩搶下海盜開季先發三壘。（圖／達志影像／美聯社）

姜正浩熱身賽總共28個打數敲出5支安打，打擊率只有0.179還被三振13次，不過這5支安打全部都是全壘打，這也讓他的長打率高達0.714。同為三壘的競爭對手莫蘭打擊狀況也不佳，熱身賽28個打數只有6支安打，除了1支二壘安打以及1發全壘打外其餘都是短程安打，並且在守備方面莫蘭還出現4次失誤；姜正浩只有2次。

杭廷頓相當滿意姜正浩的打擊火力，「他真的很有長打能力，他敲出了5發全壘打，雖然是在春訓熱身賽裡，但我們陣中沒有人有辦法能扛出5轟。」

▲▼姜正浩。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜總教練相當期待姜正浩的長打火力。（圖／達志影像／美聯社）

姜正浩2016年因酒駕肇逃遭到判刑，連續兩年沒有在大聯盟出賽，直到去年季末才重返賽場，並且在休賽季動了手腕的手術，本季展開完整的賽季，春訓期間就展現長程砲火，使得去年海盜主戰三壘手莫蘭只能讓出位子，莫蘭在熱身賽近幾場有試著移防到一壘，希望能在新賽季有更多的上場機會。

關鍵字： MLB海盜姜正浩
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