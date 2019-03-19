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鈴木一朗確定開幕戰先發　45歲又149天歷史第2老

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▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管春訓表現低迷，水手總教練薩維斯（Scott Servais）仍在19日透露，確定讓傳奇選手鈴木一朗於20日東京海外開幕戰先發，將以45歲又149天的年紀創下歷史第2老開幕戰先發野手紀錄。儘管薩維斯沒有透露一朗會守哪個位置，不過依照春訓的安排推估為右外野手。

「他在外野的表現很好，」薩維斯說道，「那顆從右外野不落地長傳到三壘的球，展現強勁的臂力，他會擔任先發的，到時候再看是守哪個位置。」

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雖然春訓階段12場比賽25打數僅2支安打，打擊率是非常糟糕的.080，但日本球迷仍相當踴躍進場看這位民族英雄，因為大家都知道鈴木一朗今年賽季結束後有可能退休，甚至在結束這個系列戰後就退休。

而鈴木一朗也預計創下歷史第2老開幕戰先發野手紀錄，最老的是勇士隊法蘭柯（Julio Franco），在2004年以45歲又227天締造。

關鍵字： 水手鈴木一朗
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