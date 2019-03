鈴木一朗確定開幕戰先發　45歲又149天歷史第2老

▲鈴木一朗東京巨蛋熱身賽戰讀賣巨人。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

儘管春訓表現低迷,水手總教練薩維斯(Scott Servais)仍在19日透露,確定讓傳奇選手鈴木一朗於20日東京海外開幕戰先發,將以45歲又149天的年紀創下歷史第2老開幕戰先發野手紀錄。儘管薩維斯沒有透露一朗會守哪個位置,不過依照春訓的安排推估為右外野手。

「他在外野的表現很好,」薩維斯說道,「那顆從右外野不落地長傳到三壘的球,展現強勁的臂力,他會擔任先發的,到時候再看是守哪個位置。」

