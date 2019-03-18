中職／萊福力5局無失分　兄弟4比3驚險勝桃猿

▲中信兄弟萊福力。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／斗六報導

中信兄弟18日與Lamigo桃猿進行最後一場官辦熱身賽，兄弟洋投萊福力5局好投無失分，陳子豪敲雙安貢獻2分打點，助隊終場4比3驚險擊敗桃猿。

桃猿一軍結束與羅德2場熱身賽，18日首度投入官辦熱身賽，由史博威先發，控球依舊不理想，此役用81球投完4局，送出4次保送，包括1次觸身球保送，另有2次三振，失掉3分皆為責失，承擔敗投。蘇俊羽5局中繼失1分，賴智垣、洪聖欽、黃子鵬、陳禹勳各投1局無失分。

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兄弟萊福力先發5局僅用58球，只被敲2支安打，沒有任何保送，送出3次三振，拿下勝投。黃恩賜6局接替投球任務，一登板先後被林承飛、詹智堯敲安，隨即連續解決2名打者，包括1次三振，但被陽耀勳敲出二壘打，失掉1分。

黃恩賜7局續投回穩，投到8局也未失分，9局續投保送陳晨威後退場，謝榮豪臨危受命登板，遭余德龍敲出二壘安打，捕手高宇杰本壘攻防發生失誤，余德龍趁勢攻佔到三壘，謝榮豪穩住陣腳，連續解決2名人次，守住球隊勝果。黃恩賜此役共投3局被敲6安，送出2次三振，1次保送，失2分，無關勝敗。

兄弟首局靠著陳子豪安打先馳得點，3局王威晨、吳東融保送上壘，陳子豪再度敲安，攻回第2分，洋砲艾銳克高飛犧牲打，攻下第3分，5局艾銳克在一二壘有人時敲安，助隊4比1領先至終場。