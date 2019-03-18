大專棒聯／文化3比0勝台體　冠軍戰對決開南拚二連霸

▲文化大學連兩年進冠軍戰，拚二連霸、隊史第11座冠軍。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／天母報導

大專棒球聯賽四強決賽18日天母棒球場開打，文化大學八強複賽交手戰成平手，今日再度於四強對決，文化先發曾柏融6.1局無失分優質先發，以及蘇俊璋完美守成，終場以3比0擊退台體，連續2年晉級冠軍戰，力拚二連霸。

雙方文化於二局下率先展開攻勢，董秉軒安打上壘，接著戴云真保送及陳偉濠安打攻佔滿壘，陳真高飛犧牲打幫助文化首開紀錄。三局下文化李凱威二壘安打帶動，在一、三壘有人情況下，蔣少宏適時安打帶有1分打點，取得2比0領先。

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五局下，李凱威再次擊出二壘安打，第四棒姚冠瑋右外野安打建功，文化擴大至3分領先。此戰曾柏融主投6.1局被打3支安打無失分，丟出1次三振、4次四壞球，優質先發帶領文化奪勝。

▲文化大學先發曾柏融。（圖／記者張克銘攝）



談到曾柏融的先發表現，總教練廖敏雄表示，「曾柏融今天狀況好，曲球丟得進好球帶，讓對方打者打不好。」對於蘇俊璋後援2.2局無失分、4次三振的表現也按讚，廖敏雄說：「蘇俊璋今天就像投球機一樣，幾乎每顆都好球。」

向來以打擊見長的文化大學，本次從複賽開始，這支「重砲部隊」就遇上貧打的問題。今天雖然贏球，但廖敏雄認為打擊仍有問題，「今天打擊已經近期狀況最好的一場，只是壘上有人仍欠缺適時一擊的能力，照理說今天全隊10支安打，應該要得5到7分。」

文化大學19日將與開南大學爭奪冠軍，準備挑戰二連霸、隊史第11座大專盃冠軍，賽後球員心情亢奮。被問到對冠軍是否抱有期待，廖敏雄說：「重點還是打出精采的比賽，輸贏不是我能掌控，我想球員一定都很想要冠軍，相信會全力以赴打出完美結局，而我們教練的工作就是協助球員作戰。」

▲文化大學蘇俊璋完美守成。（圖／記者張克銘攝）