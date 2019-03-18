鈴木一朗右外野長傳三壘不落地美技　壘上有人吞K無安打

▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒讀賣巨人18日繼續跟大聯盟水手隊熱身賽，水手隊日籍球員鈴木一朗再度先發9棒右外野手，尋求在日本熱身賽第1支安打，3局上打成一壘滾地球出局，3局下秀了一手右外野長傳三壘不落地的美技，技驚全場。4局上再上場打擊，紅中直球遭到三振，連5打席無安打。

水手與運動家隊20日在日本東京進行海外賽，17日與日職讀賣巨人熱身賽，鈴木一朗睽違很久回到日本比賽，出場受到球迷歡呼，但是3打數沒有安打，球迷在他打擊時拿著手機與相機猛拍。

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鈴木一朗17日沒有敲安打，18日再戰巨人隊，還是排在9棒右外野手，將面對巨人先發投手大江龍聖。3局上首位上場打擊，把內角高球打成一壘滾地球出局，還是沒有安打。

巨人在3局下無人出局攻占二壘，田中俊太打出右外野飛球，鈴木一朗接殺後，馬上長傳三壘，球沒有落地直接傳到三壘手手套中，二壘跑者跑了一半又退回去，巨人監督原辰德也對鈴木一朗的強肩驚訝不已。

3局下巨人利用失誤攻下1分，水手隊在4局上先取得1分追平，一出局滿壘時貝克漢打出二壘安打打進2分超前，一出局二、三壘有人，輪到鈴木一朗打擊，巨人換左投戸根千明，在2好2壞時紅中直球未揮棒遭到三振，低頭露出懊惱神情。

讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼，在17日熱身賽先發7棒指定打擊，結果2次打擊都被三振。18日再對水手，並未被排在先發名單中。