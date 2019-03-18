2019舞王世界公開賽　30日小巨蛋「舞林爭霸」風雲變色

▲「2019舞王世界公開賽」舞王世紀大對決 。（圖／主辦單位提供 以下同）

體育中心／綜合報導

2019舞王世界公開賽，將於3月30日(星期六)上午8:00至晚上10:00，在台北小巨蛋舉行，來自美洲、歐洲、澳洲、亞洲等30多國家，共400對選手參賽。最高層次的世界比賽就在小巨蛋登埸，一次滿足觀眾的視覺享受。

台灣體育運動舞蹈發展協會自2005年開始主辦世界級國際國標舞蹈賽事，今年已第11年在台北小巨蛋舉辦，目前已有收到世界前24強的職業好手報名，並邀請到世界摩登舞冠軍Mirko & Edita、世界拉丁舞亞軍Stefano & Daria、世界特技舞亞軍Gerhard & Amor Kruger來台參與本次盛宴。

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一般民眾想看世界級舞王需要到歐洲黑池才能觀賞到如此高水準比賽，本會將國標舞世界冠亞軍舞王比賽完整帶進台北小巨蛋，讓國標舞迷不用坐飛機、不用花大錢，在台灣台北小巨蛋就能夠看到高水準的世界大賽。

本次活動每年結合限量舞王公益悠遊卡的發行，為了讓更多弱勢又熱愛舞蹈並深具潛力的小朋友，能有機會成為另一個未來的台灣之光，今透過世界黑池冠軍，國標舞王引領，正式展開台灣之星「舞王小種子 希望工程」的活動。

延續往年舉辦的「舞王小種子 希望工程」活動獲得廣大迴響之後，今年台灣體育運動舞蹈發展協會藉由一年一度「舞王世界公開賽」來推動小種子希望工程，經由公益捐贈，讓您能擁有四種與眾不同的舞王公益悠遊卡，有興趣的民眾3/30晚上18:30-21:50可以蒞臨小巨蛋一同參與競標。

主辦單位提供1,000張門票供民眾免費入場觀看。自3/4(一)起11:00~19:00民眾只要持4張發票可對獎發票，至台北市南京西路76號7F-4即可兌換1張舞王門票，數量有限，換完為止，所募得的發票將全數捐給南區家扶中心。