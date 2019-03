就愛假先發！光芒出「Open醬」T恤　還拍形象影片

▲光芒隊推出「Open醬」T恤,史坦克(Ryne Stanek)示範。(圖/光芒隊官方IG)

記者潘泓鈺/綜合報導

光芒上個賽季掀起「Open醬」開場投手(opener,亦稱假先發)炫風,為了消彌保守派對這特別戰略的批評,他們推出「開場投手也是人」T恤以及「開場投手形象影片」。

這支開場投手形象影片由去年就有開場投手經驗的史坦克(Ryne Stanek)主演,影片中史坦克整理完光芒隊售票亭後宣布開始營業(Open)。就連T恤也是由是坦克「代言」,以普普風的畫風,罐頭上夾著開罐器,罐頭印有光芒隊的隊徽,上面寫著「開場投手也是人」。

New T-shirts some #Rays pitchers are wearing today: pic.twitter.com/iHXwkjn9HV