就愛假先發！光芒出「Open醬」T恤　還拍形象影片

▲光芒隊推出「Open醬」T恤，史坦克（Ryne Stanek）示範。（圖／光芒隊官方IG）

記者潘泓鈺／綜合報導

光芒上個賽季掀起「Open醬」開場投手（opener，亦稱假先發）炫風，為了消彌保守派對這特別戰略的批評，他們推出「開場投手也是人」T恤以及「開場投手形象影片」。

這支開場投手形象影片由去年就有開場投手經驗的史坦克（Ryne Stanek）主演，影片中史坦克整理完光芒隊售票亭後宣布開始營業（Open）。就連T恤也是由是坦克「代言」，以普普風的畫風，罐頭上夾著開罐器，罐頭印有光芒隊的隊徽，上面寫著「開場投手也是人」。

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New T-shirts some #Rays pitchers are wearing today: pic.twitter.com/iHXwkjn9HV — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) 2019年3月16日

光芒去年宣佈只有4名固定輪值，第5號先發由牛棚輪流吃下，主要是以35歲牛棚投手羅莫（Sergio Romo）與26歲菜鳥史坦克擔綱，在這戰術支持之下，陣容殘缺的光芒繳出90勝的佳績。史坦克去年59場出賽，其中29場先發、10場關門，開場先發、中繼、後援都擔任過，2.98防禦率，貢獻2勝3敗。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）早在去年12月就預告新賽季會延續開場投手戰術，且還有可能限縮剩下3名固定輪值，在羅莫離隊之後史坦克第一個被點名，還有卡斯提洛（Diego Castillo）、伍德（Hunter Wood）、舒爾茲（ Jaime Schultz）等其他人選。