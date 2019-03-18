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日職／王柏融對大聯盟投手掃長打有打點　運動家逼和火腿

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▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

火腿與水手隊18日進行第二場熱身賽，王柏融先發擔任指定打擊，敲出二壘安打貢獻1打點，相隔11天再敲安打。

王柏融前兩打席面對運動家先發左投安德森（Brett Anderson）連兩打席遭到三振，6局下對右投貝西特（Chris Bassitt）在一壘有跑者時，掃出右外野二壘安打，帶回1分，幫助火腿拿下第3分，7局下火腿攻勢再起，滿壘時王柏融遭換代打退場休息。

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火腿全場敲出9支安打，包括首棒西川遙輝5打數2安打，還有替補上陣的石井一成也敲2安打貢獻1打點，包括王柏融貢獻1打點，火腿共拿下6分。火腿由齋藤佑樹先發，他投3.1局被敲1支全壘打失掉1分，火腿原以6比2領先，眼看勝利就要到手，運動家9局下靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）安打帶動反攻，先利用暴投得1分，再由戴維斯（Khris Davis）從石川直也手中轟出3分彈追平，兩隊最終就以6比6握手言和，火腿1敗1和收場。

王柏融6日官辦熱身賽出賽敲2安打後，因下半身緊繃休戰，直到16日才出賽，兩打數無安打，目前官辦熱身賽累計13打數3安打，這場是他首度對決大聯盟球隊，敲出二壘安打，3打數1安打貢獻1打點。

關鍵字： 日職王柏融火腿
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