洋基新同學派克斯頓對費城人4.1局無安打　布恩讚不絕口

洋基休賽季透過交易引進前水手王牌派克斯頓(James Paxton),春訓調整狀況越來越好,18日面對費城人繳出4.1局無安打,幫助球隊以7比3獲勝。總教練布恩(Aaron Boone)對他今天的表現讚不絕口,甚至用「統治」來形容這表現。

「他是那種狀況一好,能夠跟其他大投手比擬的球員,」布恩賽後表示,「他雖然已經這麼優秀了,但現在才30歲,還有成長空間,我們希望他能在後面的幾年達到更高峰。」布恩甚至還用「統治」、「傑出」來稱讚派克斯頓此役的表現。

派克斯頓加盟洋基的第一場春訓,面對藍鳥2局的投球雖然有2次保送,但沒有被敲出任何安打無失分退場。第二場面對金鶯2局被敲2安,其中包含蘇薩克(Andrew Susac)的一發陽春砲,3K失1分退場。第3場出賽是在8日對費城人,3.1局被敲3安,送出5K無失分

而此役派克斯頓投出春訓最佳表現,4.1局0安打、2保送、2K,第5局1出局一壘有人1比0領先之際退場,無奈接手的格林(Chad Green)讓這名跑者回到本壘,自責分算在派克斯頓頭上。該局洋基被費城人3比1逆轉,所幸最終仍以7比3獲勝。派克斯頓春訓總計4場出賽,11.2局的投球被敲5支安打、5保送、發送14K,.125防禦率、0.86 WHIP。

