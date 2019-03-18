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洋基新同學派克斯頓對費城人4.1局無安打　布恩讚不絕口

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▲▼洋基，派克斯頓（James Paxton）。（圖／路透社）

▲派克斯頓（James Paxton）對費城人4.1局無安打。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基休賽季透過交易引進前水手王牌派克斯頓（James Paxton），春訓調整狀況越來越好，18日面對費城人繳出4.1局無安打，幫助球隊以7比3獲勝。總教練布恩（Aaron Boone）對他今天的表現讚不絕口，甚至用「統治」來形容這表現。

「他是那種狀況一好，能夠跟其他大投手比擬的球員，」布恩賽後表示，「他雖然已經這麼優秀了，但現在才30歲，還有成長空間，我們希望他能在後面的幾年達到更高峰。」布恩甚至還用「統治」、「傑出」來稱讚派克斯頓此役的表現。

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派克斯頓加盟洋基的第一場春訓，面對藍鳥2局的投球雖然有2次保送，但沒有被敲出任何安打無失分退場。第二場面對金鶯2局被敲2安，其中包含蘇薩克（Andrew Susac）的一發陽春砲，3K失1分退場。第3場出賽是在8日對費城人，3.1局被敲3安，送出5K無失分

而此役派克斯頓投出春訓最佳表現，4.1局0安打、2保送、2K，第5局1出局一壘有人1比0領先之際退場，無奈接手的格林（Chad Green）讓這名跑者回到本壘，自責分算在派克斯頓頭上。該局洋基被費城人3比1逆轉，所幸最終仍以7比3獲勝。派克斯頓春訓總計4場出賽，11.2局的投球被敲5支安打、5保送、發送14K，.125防禦率、0.86 WHIP。

「每一球的感覺都很棒，」派克斯頓說道，「不管是尾勁還是進壘點都很棒，我很願意再投長一點，不過一切要看教練團安排。從我角度來看，桑契斯（Gary Sanchez）表現也很棒，他在我漂亮的成績背後付出的很多，我們倆配合得很好。」

身為派克斯頓的投捕搭檔，桑契斯也用「驚豔」來形容他的表現，「我們在春訓階段不斷的在磨合，我試著了解他是如何攻擊打著的，學習怎麼他配球模式。一旦抓到節奏，我們的配合就能越有效率，他真的很棒。」洋基日前任命田中將大為開幕戰先發，派克斯頓則是2號先發，預計台灣時間3月31日面對金鶯時亮相。

關鍵字： 洋基派克斯頓布恩桑契斯
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