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中職／壹拾壹體育網與WIN TV聯盟　324統一獅主場看WIN

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▲ELEVEN SPORTS & WinTV 策略聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

▲ELEVEN SPORTS & WinTV 策略聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

記者歐建智／台北報導

ELEVEN SPORTS與WIN TV在19日宣布兩頻道共組賽事策略聯盟，一同轉播統一獅的主場比賽，未來只要鎖定75台ELEVEN SPORTS一台、76台WIN TV就可以看到桃猿、統一獅及富邦悍將的賽事，3月24日統一獅今年主場首戰就在WIN TV轉播。

ELEVEN SPORTS在2017年接下桃猿的主場轉播，今年再接下統一獅主場賽事，WIN TV綜合台在2018年開始轉播富邦悍將的轉播。

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由於ELEVEN SPORTS要轉播統一獅及桃猿的主場比賽，但只有75台可在有線電視看到，如果兩隊一起主場，ELEVEN SPORTS只能收看一場，因此尋找WIN TV合作。

ELEVEN SPORTS總經理康小玲表示，由於不少球迷抗議，為滿足球迷需求，於與跟WIN TV合作把市場做大，相互支援轉播比賽。

統一獅與桃猿今年全季只有在3月24日同一天主場，ELEVEN SPORTS將轉播桃猿比賽，統一獅比賽則由WIN TV負責轉播。

康小玲表示，因為WIN TV在4月另有賽事要轉播，所以統一獅與桃猿的比賽都在ELEVEN SPORTS轉播，ELEVEN SPORTS在8月要轉播世界盃籃球賽，屆時統一獅的比賽就要由WIN TV轉播。

▲ELEVEN SPORTS與WIN TV策聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

▲ELEVEN SPORTS與WIN TV策聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

▲ELEVEN SPORTS與WIN TV策聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

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