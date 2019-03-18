影／巴伊茲「急抽手」神盜壘　戲耍洛磯菜鳥

▲巴伊茲（Javier Baez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

小熊明星游擊手巴伊茲（Javier Baez）在春訓秀了一技「神盜壘」，雖然球明顯比他還早進到手套，但他即時抽手閃過觸殺再觸碰壘包，順利盜上二壘。可惜巴伊茲的美技無法幫助小熊贏球，最終以2比7輸給洛磯。

首局下1人出局，瑞佐（Anthony Rizzo）打擊時巴伊茲發動盜壘，儘管捕手沃爾斯特（Tony Wolters）傳的阻殺球比跑者早進到漢普森（Garrett Hampson）手套，巴伊茲仍幫這位菜鳥游擊手上了一課，巧妙地閃過手套觸碰壘包安全上壘。

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He does it again. Javy w/ the magic tricks! #javierbaez #elmago #chicagocubs pic.twitter.com/CuWslGuwRf — Memorable Highlights (@MemHighlights) 2019年3月17日

賽前媒體才問小熊總教練梅登（Joe Maddon），年僅25歲的巴伊茲已經屢次在大聯盟施展令球迷驚呼的美技，加上這幾年的進步，是否有機會挑戰國聯MVP，「現在說還太早了，不過他這幾年表現真的很棒。我覺得他越來越成熟，這是最重要的，但如果要說，他打擊區部分再加強一些會更好，這些他都知道了。」

小熊再次局靠著昆塔那（Jose Quintana）突襲短打先馳得點，不過4局洛磯墨菲（Daniel Murphy）陽春砲、麥馬洪（Ryan McMahon）野選超前比分。7局小熊換投達辛（Brian Duensing）遭洛磯狙擊，串聯安打形成一、三壘有人局面，戴斯蒙德（Ian Desmond）敲安、塔希曼（Mike Tauchman）二壘安，單局4支安打攻下4分將分差擴大到6比1，終場洛磯就以7比2輕鬆獲勝。