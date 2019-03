影／巴伊茲「急抽手」神盜壘　戲耍洛磯菜鳥

▲巴伊茲(Javier Baez)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

小熊明星游擊手巴伊茲(Javier Baez)在春訓秀了一技「神盜壘」,雖然球明顯比他還早進到手套,但他即時抽手閃過觸殺再觸碰壘包,順利盜上二壘。可惜巴伊茲的美技無法幫助小熊贏球,最終以2比7輸給洛磯。

首局下1人出局,瑞佐(Anthony Rizzo)打擊時巴伊茲發動盜壘,儘管捕手沃爾斯特(Tony Wolters)傳的阻殺球比跑者早進到漢普森(Garrett Hampson)手套,巴伊茲仍幫這位菜鳥游擊手上了一課,巧妙地閃過手套觸碰壘包安全上壘。

He does it again. Javy w/ the magic tricks! #javierbaez #elmago #chicagocubs pic.twitter.com/CuWslGuwRf