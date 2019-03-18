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希克斯兩度挨針打不成開幕戰　解決洋基選人煩惱

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▲▼希克斯（Aaron Hicks）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新賽季即將開打，洋基馬上遭遇到傷兵問題，主力外野手希克斯（Aaron Hick）背部傷勢比預期嚴重，第二度接受可體松的注射，這也意味著這位季前和洋基續約7年7000萬美元的外野手確定趕不上開幕戰。

希克斯在3月初賽前打擊練習時，疑似揮棒過程中不慎傷及下背部，導致腰部出現僵硬疼痛的狀況，由於疼痛感持續不斷，這段時間兩度進行可體松注射治療，盼減輕發炎狀況。

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洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，希克斯確定不會打開幕戰，將會被放置傷兵名單當中，儘管背部傷勢情況比想像嚴重，但在醫療團隊細心照料下，可望於例行賽第2週回到球場。

▲洋基一壘手維特（Luke Voit）2戰扛3轟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基維特（Luke Voit）競爭一壘位置 。（圖／達志影像／美聯社）

希克斯高掛免戰牌，也代表洋基名單多出一個空間。今年春訓期間柏德（Greg Bird）和維特（Luke Voit）都在爭取一壘位置，兩人各有優缺讓洋基十分頭大，但如今希克斯受傷，球團考慮一次帶上兩人，也暫時解決煩惱。

根據大聯盟報導，洋基開幕戰將由老將賈德納（Brett Gardner）負責鎮守中外野，史丹頓則是擔任左外野手，布恩表示，「我不認為希克斯會缺陣太久，所以我們可以從球隊內部處理陣容安排的問題。」

今年開季洋基強烈考慮帶上13名投手，捕手羅邁（Austin Romine）和內野手雷瑪西烏（DJ LeMahieu）將被安排在一壘替補，至於外野手佛雷澤（Clint Frazier）和工具人偉德（Tyler Wade）將競爭最後野手席位。

▲▼洋基，賈德納（Brett Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基老將賈德納（Brett Gardner）暫時頂替外野先發。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基希克斯
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