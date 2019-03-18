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瑞士公開賽／石宇奇、陳雨菲掃男女單冠軍　麟洋奪男雙亞軍

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▲▼ 台北公開賽,雙麟配,陳宏麟,王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

▲王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽瑞士公開賽17日進行各項決賽，男女單都由大陸石宇奇、陳雨菲包辦，其中台將男雙王齊麟／李洋闖進決賽，可惜未能繼西班牙大師賽之後再奪冠，不過收下亞軍，也是相當不錯的成績。

男單則是由世界排名第2的大陸石宇奇，三局逆轉擊敗印度巴米迪帕提(SAI PRANEETH B.)封王，三四名則是大陸諶龍，以及印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING ）。

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▼石宇奇 。（圖／CFP）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,石宇奇 。（圖／CFP）

女單由剛在全英賽封后的大陸陳雨菲，對上實力有段落差的日本川上紗惠奈，輕鬆以直落二勝出，連兩站巡迴賽奪冠，三四名則是南韓一姊成池鉉，以及美國華裔張蓓雯。

男雙王齊麟／李洋對上大會第四種子印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），最後麟洋配遭到直落二（19：21、16：21），無緣收下合拍以來的第二座冠軍。英格蘭組合埃利斯（Marcus ELLIS）／蘭格瑞奇（Chris LANGRIDGE）、南韓組合李龍大／金基正並列三四名。

▼李洋。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台北公開賽,雙李配,李洋,李哲輝。（圖／記者謝孟儒攝）

女雙則由大會第四種子的南韓組合張藝娜／鄭景銀以直落二擊敗日本組合松山奈未／志田千陽奪冠，三四名則是保加利亞姊妹斯托伊娃組合加夫列拉（Gabriela STOEVA）／斯蒂法尼（Stefani STOEVA）以及大陸組合李汶妹／鄭雨。

混雙丹麥組合斯密特（Mathias BAY-SMIDT）／漢森（Rikke SØBY）三局擊敗大會第八種子印尼組合里瓦爾迪（Rinov RIVALDY）／門塔里（Pitha Haningtyas MENTARI），收下冠軍，台將盧敬堯／李佳馨，也創下雙方合拍以來的最佳成績，和大陸組合魯愷／陳露並列四強。

▼盧敬堯、李佳馨瑞士公開賽混雙四強 。（圖／翻攝自亞柏羽球隊臉書粉專）

▲▼盧敬堯、李佳馨瑞士公開賽混雙四強 。（圖／亞柏羽球隊臉書粉專）

關鍵字： 瑞士公開賽
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