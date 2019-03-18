瑞士公開賽／「麟洋配」惜遭世界第9印尼直落二　收下亞軍

▲李洋。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽瑞士公開賽17日進行各項決賽，其中男雙王齊麟／李洋對上大會第四種子印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），最後麟洋配遭到直落二（19：21、16：21），無緣收下合拍以來的第二座亞軍。

王齊麟／李洋，在本屆首輪及16強賽各以直落二擊敗德國、印度組合後，在8強賽對上大會第三種子的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），雙方激戰三局後，「麟洋配」以2比1晉級四強，在對上南韓組合李龍大／金基正，再以三局驚險搶下決賽門票。

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目前世界排名89王齊麟／李洋對上目前世界排名第9的阿爾弗蘭／阿利安托，第一局雙方各有失誤3平，王齊麟回擊出界斷線，對手回擊掛網，王齊麟連續攻擊拿分，李洋回擊失誤斷線，麟洋配6：8，對手大對角出界，麟洋配追至8平，李洋起跳補位殺球，「麟洋配」10：11。

印尼組合掛網，雙方攻勢都在五拍來回，麟洋配追至12平，王齊麟躺地救球可惜下一球被抓住空擋，麟洋配13：15，王齊麟反手拍回擊追分，李洋回擊出界，王齊麟近身補拍讓對手回飛16平、17平，李洋撥對角過網，王齊麟後場起跳進攻，李洋進攻可惜斷線，麟洋配19：21先讓出。

第二局印尼組合先掛網，王麒麟回應不及雙方1平，李洋回擊出界，印尼組合lucky ball，麟洋配2：5，雙方多拍來回後連追兩分，李洋網前想突擊沒過網，麟洋配被拉開至4分差距，對手回擊掛網，李洋回球掛網，麟洋配7：11。

李洋回球失誤，不過中前場直接下殺得分，印尼組合多次想要下殺都遭麟洋配防守，結果自己掛網失誤，王齊麟後場進攻落在界內，麟洋配追至11：13，王齊麟回擊出界斷線追球不及撲地，麟洋配11：17落後，印尼組合回擊出界，王齊麟跪拍救球，李洋防守不及，麟洋追至16：20，可惜最後發球失誤以16：21遭到直落二，本站收穫亞軍。

王齊麟／李洋繼2月西班牙大師賽奪冠之後，在超級1000賽全英賽16強止步，可惜未能在此站奪冠，合拍以來的第二座巡迴賽冠軍要再等等，但合拍短時間以來已有相當不錯的成績，後續表現仍持續看漲，調整好狀態再拼4月起的奧運積分。

▼王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）