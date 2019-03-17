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亞青少田徑／張嘉妤女子跳高1.69公尺奪銅　沒破PB小失落

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▲▼ 亞青少田徑／張嘉妤女子跳高1.69公尺奪銅　沒破PB有點惋惜（圖／田協提供）

▲張嘉妤女子跳高奪銅。（圖／田協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於月15日至17日在香港登場，共有31個國家共436位選手參賽，其中新竹縣芎林國中張嘉妤跳出1.69公尺成績收下銅牌，挑戰個人最佳1公尺73第二跳有些惋惜，不過拿下獎牌還是很開心。

男子跳高賽事明德高中郭家綸僅跳過1.60公尺，女子部分，張家妤則挑戰個人最佳1.73公尺未果，最後以1.69公尺成績收下銅牌，而這次女子組狀況激烈，大陸以1.83公尺（刷新大會記錄）以及香港隊1.79公尺，成績遠優於此次達標標準1.70公尺。

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賽後張嘉妤難掩開心表示，「亞青少是我第三次的國際比賽，非常感謝田徑協會讓我有這個機會出來會會亞洲高手，心想ㄧ定要破最佳加上拿前三，不過在挑戰個人最佳1.73公尺的第二跳有些惋惜，身體已經過了，但是動作沒有做完，導致腳勾下來，沒有破最佳小失落。」

「但是為中華隊拿下一面獎牌心裡是很開心的，謝謝陳鴻傑教練的殷勤指導。」張嘉妤說，「顧前顧後顧很多，還強迫我們集訓及比賽期間要看書，很嚴謹但很受用，請收下我的膝蓋。」

亞青少代表隊跳高教練陳鴻傑則說：「這一路以來大家都覺得我瘋了，總是犧牲假日在桃園跟芎林兩邊奔跑著，為了備戰國際，年假也犧牲了，就只為在亞青少獲得優異的成績，很感動選手囊括男子跳高跟女子跳高的銅牌，不負眾望，未來我們也會更加的努力。」

▲▼ 亞青少田徑／張嘉妤女子跳高1.69公尺奪銅　沒破PB有點惋惜（圖／田協提供）

關鍵字： 亞青少田徑
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