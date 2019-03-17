亞青少田徑／楊睿萱女子400欄60秒68銀恨　「我還想要更好」

▲楊睿萱奪下銀牌（右三）。（圖／田協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於月15日至17日在香港登場，共有31個國家共436位選手參賽，17日陸續又有捷報傳出，麥寮高中楊睿萱在女子400欄決賽跑出60秒68，可惜最後段遭到泰國選手超車，收獲銀牌，林進福教練表示，「我們會再回來的！」

楊睿萱先是在女子400欄的預賽中跑出61秒66的成績排在所有選手的第一位，不過決賽泰國好手最後50公尺奮力直追，在終點線處以一肩之差勝出，以60秒52秒超過楊睿萱的60秒68，楊睿萱最後收獲銀牌。

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林進福教練原先預期楊睿萱能夠拿金，賽後提到，「睿萱應該是太想拿下金牌，沒有掌握到比賽的節奏，所以一出發時的感覺就有點緊繃，欄架的步伐混亂，過欄的高度、欄架後的收腿都沒有做到平時的要求，以致於每個欄架都增加不少時間，終究在最後一百公尺氣力用盡前功盡棄。」

「不過失敗是很好的學習，未來在訓練上會加強選手在心理層面上的修練，讓心理可以穩定生理，確保比賽時的水準。」林進福教練感謝協會每次的協助出賽，「很抱歉這次與睿萱無法順利為國家拿下金牌，心生愧疚，但我們會再回來的。」

楊睿萱則提到，「2018年是豐收的一年，參加了很多國際賽心靈和視野成場，但也累積疲勞和傷勢，自青奧會回來之後慢慢再練回原來的水準，雖只跑60秒68，但已是調整後最佳的成績，復健之路很漫長，感謝每一次的400欄教會我堅持這件事，我還想要更好，也一定能更好，還有，阿福老師你要陪著我繼續走後面的路，麥走（別跑）。」