中職／阿甘、鐵金剛話當年　葉君璋：少數安定人心投手

▲蔡仲南與葉君璋。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

前興農牛王牌投手「阿甘」蔡仲南，與前興農牛鐵捕、前富邦悍將總教練葉君璋17日現身「中職30年特展」，葉君璋稱讚蔡仲南是他「打職棒至今，非常、非常少數站在那邊可以安定大家的心的一位投手」。蔡仲南表示，當初決定加入興農牛，是因要有好的發展，也要有好的捕手。

蔡仲南以特有的投法在國際賽闖出名氣，2002年以最高簽約金600萬元加盟興農牛，新人球季在開幕第2戰擔任先發投手，拿下14勝9敗、防禦率3.49，隔年開季5連勝，單季11勝4敗、防禦率3.89，2004年之後因傷所擾影響表現，2009年球季結束離開興農牛。

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他在2010年年底接任興農牛投手教練，2013年隨球隊轉賣來到義大犀牛，2014年擔任義守大學教練，2015年到秀峰高中任教，之後到普門中學，現在是南華大學棒球隊總教練。

葉君璋在2000年因味全龍解散來到興農牛，蔡仲南之後加入球隊，葉君璋離開興農牛後加入兄弟象，之後去美職印地安人當教練，再返台接任義大犀牛總教練，2018年季中缷任富邦悍將總教練，目前在富邦悍將負責球員發展。

對於蔡仲南的加入興農牛，葉君璋回憶表示，「阿甘剛進來的時候，我也是看電視，他對日本隊投球，想說這個投手真的太棒了，很期待這位新人進來，記得未簽約前有打電話給他，很期待可以跟他一起同隊，過去那段時間，大家對我們球隊有一些疑慮，很擔心他因此選擇放棄。」

葉君璋說：「蔡仲南在球場上感覺，打者是會畏懼的，流露出來的自信心及氣勢是會幫助隊伍，更相信這支球隊在他投球時是會贏球的，果然一進來就是如此，是一位非常好的選手，我打職棒至今，他是非常非常少數，站在那邊就是可以安定大家的心的一位投手。」

蔡仲南表示，「當初進來有很多選項，坦白講，決定有好的發展，也要有好的捕手，現在教基層也是如此，要選對教練及捕手，有捕手好的引導占輸贏的80%。」

他表示，跟葉君璋搭配，當下投什麼球根本沒有想法，捕手會去做引導就有差別了，只有專心去投好，配球及輸贏交給前輩捕手去處理，不管投直球或時機點要怎麼投，自己只有全力跟對方挑戰，珍惜有葉君璋前輩引導，但後來有傷勢影響到未來發展。」

蔡仲南締造新人開季6連勝，隔年開季5連勝，他說：「最重要是訓練調周期，一周調整投一場比賽，有洋投、教練、學長的協助，容易上軌道，自己是有底才會進中職，後續只有想辦法把身體狀況延續到最好，突破更精進的技術及速度。」

葉君璋稱讚蔡仲南是一位非常棒、非常棒的選手，不管在技術及心理上或身體狀上都是很好，過去很少像他這樣的投手，但在進入職棒2年後受到膝傷影響是比較可惜。